МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Федеральные прокуроры США готовят новые меры в отношении китайских фирм с целью оказать давление на Китай, чтобы он принимал более действенные шаги по ядерной программе КНДР, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Офис прокурора США в мае получил ордера на заморозку средств китайских компаний, проходящих через китайские банки, заявляя, что эти компании участвовали в финансировании ядерной программы КНДР, отмечает издание. Теперь прокуратура предпринимает более серьезные шаги — вплоть до конфискации средств на постоянной основе.

Газета сообщает, что ордера касаются компании Dandong Zhicheng, которая, вероятно, покупала северокорейский уголь, а также еще четырех фирм, которые раньше покупали северокорейский уголь на доллары США. Восемь американских банков участвовали в этих операциях. Прокуратура США планирует изъять активы китайских фирм, которые, вероятно, помогают доставлять деньги в КНДР.

Как сообщает издание, ордера на заморозку активов – это промежуточный этап. Далее прокурорам будет необходимо завести официальное дело, чтобы изъять средства на постоянной основе. По данным источников, ожидается, что прокуроры в ближайшие дни предпримут дальнейшие действия в отношении еще нескольких компаний, базирующихся в городе Даньдун неподалеку от границы с КНДР.

Совет безопасности ООН 5 августа единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

Китай с 5 сентября прекращает фактический приём ряда товаров из КНДР, попавших под ограничительные меры в рамках резолюции 2371 Совета Безопасности ООН, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Официально запрет на импорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов из Северной Кореи вступает в силу 15 августа.