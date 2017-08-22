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Экономика

Урожай зерна бьет рекорды: повлияет ли это на цены на хлеб

08:0022.08.2017
(обновлено: 08:36 22.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир ГоровыхПерейти в фотобанкУборка зерновых в хозяйствах Брянской области. Архивное фотоУборка зерновых в хозяйствах Брянской области. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 22 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Россия в этом году может поставить новый зерновой рекорд: по прогнозам экспертов, урожай вырастет до 125-130 миллионов тонн и выше. Минсельхоз пока приводит значительно меньшие цифры, но, по мнению главы ведомства Александра Ткачева, уже в сентябре государство должно будет начать сдерживать снижение цен на зерно с помощью закупочных интервенций. Скажется ли это на ценах на хлеб — в материале РИА Новости.

Побьет ли новый урожай зерна 40-летний рекорд

В 2016 году урожай зерна в России составил 120,7 миллиона тонн — почти вплотную приблизившись к историческому рекорду 1978 года: тогда в стране было собрано 127 миллионов тонн. По официальным прогнозам, в 2017 году результаты будут несколько хуже: фермерам удастся собрать не более 105-110 миллионов тонн зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24". Несмотря на это, Минсельхоз уже в сентябре планирует закупочные зерновые интервенции "в случае всевозможных скачков вверх или вниз по цене".

Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ткачев рассказал, сколько зерна соберут производители при хорошей погоде
Все опрошенные РИА Новости эксперты считают прогноз Минсельхоза заниженным. Так, в аналитическом агентстве "Прозерно" считают, что урожай вырастет до 130 миллионов тонн зерна и больше, указал генеральный директор агентства Владимир Петриченко. По его мнению, это связано с идеальными погодными условиями.

В аналитическом центре "Совэкон" еще в начале августа предполагали, что урожай достигнет 125 миллионов тонн, а на этой неделе прогноз будет пересмотрен в сторону повышения. Схожего мнения придерживаются в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): по прогнозу аналитиков, урожай зерновых вырастет до 124-127 миллионов тонн, в том числе пшеницы — до 77-80 миллионов, ячменя — примерно до 18 миллионов и кукурузы — до 15 миллионов.

Продажа и изготовление хлебобулочных изделий в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Возврата не будет: торговые сети сами перестают сдавать хлеб на заводы
Производители оценивают свои возможности ниже, но в том, что побьют рекорд прошлого года, все же не сомневаются. "Урожай будет меньше 130 миллионов тонн, но больше прошлогоднего", — полагает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В Национальном союзе зернопроизводителей считают, что урожай будет "на уровне 120 миллионов, может, чуть выше", сообщил президент союза Павел Скурихин.

Почему на цены на хлеб это не повлияет

"В цене булки, которая стоит на полке, всего 20% — это стоимость зерна", — объясняет Скурихин. Основная часть — это издержки хлебозавода и наценка розничной сети, "которая зачастую бывает очень высокой". "Цены на зерно на рынке уже неоднократно снижались, но ни разу это не приводило к снижению цен на хлеб", — указал Аркадий Злочевский.

Но и предпосылок для роста стоимости хлебобулочных изделий сейчас нет, цена стабильна, считают в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Есть массовые сорта — они относительно недорогие, есть сорта с различными дополнительными ингредиентами — они дороже", — уточнил заместитель директора по научной работе НИИ Владимир Мартиросян. 

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Инфляция остается вблизи целевого уровня, но риски сохраняются, сообщил ЦБ
По мнению обоих экспертов, на цены на хлеб продолжит влиять годовая инфляция. Если до конца года не будет никаких потрясений для курса рубля, цена не изменится, отметил Мартиросян.

По данным Росстата, цены на хлеб за первое полугодие выросли в среднем на 5%, за первую неделю августа — на 0,1-0,2%.

Даст ли что-то России мировое лидерство по экспорту зерна

Экспорт зерна в этом году увеличится до 40 миллионов тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" Александр Ткачев. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, до конца года это реально. Петриченко из "Прозерна" называет цифры 47-48 миллионов тонн.

Прогноз центра "Совэкон" чуть ниже. "На днях мы повысили его с 40,3 миллиона тонн до 43,5 миллиона тонн зерновых в целом, что является рекордом", — отметил директор центра Андрей Сизов. В прошлом году было экспортировано 37,7 миллиона тонн зерновых. 

Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Россия увеличила экспорт пшеницы на 9%
"Прогноз экспорта, по данным ИКАР, 39-41,6 миллиона тонн по зерну, в том числе по пшенице — 29,5-31,5 миллиона тонн", — сообщил ведущий эксперт по рынку зерна Евгений Зайцев. По мнению специалистов ИКАР, в этом году может вырасти в первую очередь экспорт в страны Юго-Восточной Азии. В 2016 году Россия экспортировала пшеницу в 86 стран мира. Наибольший объем поставок пришелся на Египет, Турцию, Бангладеш, Нигерию, Азербайджан, Йемен, Судан, Иран, Марокко, Ливан.

Производители между тем жалуются на старые проблемы: зерно негде хранить, а мировые цены и цены на внутреннем рынке снижаются. "Вызывает беспокойство, что на фоне высокого урожая государство не начинает закупочные интервенции. Цены падают уже сейчас: у нас только за прошлую неделю произошло снижение от 150 до 400 рублей — в зависимости от видов продукции, это 5-7% за неделю", — отмечает Скурихин из Национального союза зернопроизводителей.

По мнению Сизова, Минсельхоз уже должен был начать интервенции — после того, как цены опустились ниже заявленного в марте уровня. В то же время, по словам эксперта, сам механизм интервенций является архаичным и неэффективным: его влияние на рынок можно считать минимальным. Проблема с хранением зерна, по данным ИКАР, при этом остро встает сейчас в регионах Поволжья и в ЦФО. "Мощностей не хватает, а на подходе урожай овощных культур — кукурузы, семечек, сои, это создает дополнительное напряжение", — добавил Зайцев.

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