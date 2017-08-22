Урожай зерна бьет рекорды: повлияет ли это на цены на хлеб

МОСКВА, 22 августа — РИА Новости, Мария Салтыкова. Россия в этом году может поставить новый зерновой рекорд: по прогнозам экспертов, урожай вырастет до 125-130 миллионов тонн и выше. Минсельхоз пока приводит значительно меньшие цифры, но, по мнению главы ведомства Александра Ткачева, уже в сентябре государство должно будет начать сдерживать снижение цен на зерно с помощью закупочных интервенций. Скажется ли это на ценах на хлеб — в материале РИА Новости.
Побьет ли новый урожай зерна 40-летний рекорд
В 2016 году урожай зерна в России составил 120,7 миллиона тонн — почти вплотную приблизившись к историческому рекорду 1978 года: тогда в стране было собрано 127 миллионов тонн. По официальным прогнозам, в 2017 году результаты будут несколько хуже: фермерам удастся собрать не более 105-110 миллионов тонн зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24". Несмотря на это, Минсельхоз уже в сентябре планирует закупочные зерновые интервенции "в случае всевозможных скачков вверх или вниз по цене".
В аналитическом центре "Совэкон" еще в начале августа предполагали, что урожай достигнет 125 миллионов тонн, а на этой неделе прогноз будет пересмотрен в сторону повышения. Схожего мнения придерживаются в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР): по прогнозу аналитиков, урожай зерновых вырастет до 124-127 миллионов тонн, в том числе пшеницы — до 77-80 миллионов, ячменя — примерно до 18 миллионов и кукурузы — до 15 миллионов.
Почему на цены на хлеб это не повлияет
"В цене булки, которая стоит на полке, всего 20% — это стоимость зерна", — объясняет Скурихин. Основная часть — это издержки хлебозавода и наценка розничной сети, "которая зачастую бывает очень высокой". "Цены на зерно на рынке уже неоднократно снижались, но ни разу это не приводило к снижению цен на хлеб", — указал Аркадий Злочевский.
Но и предпосылок для роста стоимости хлебобулочных изделий сейчас нет, цена стабильна, считают в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности. "Есть массовые сорта — они относительно недорогие, есть сорта с различными дополнительными ингредиентами — они дороже", — уточнил заместитель директора по научной работе НИИ Владимир Мартиросян.
По данным Росстата, цены на хлеб за первое полугодие выросли в среднем на 5%, за первую неделю августа — на 0,1-0,2%.
Даст ли что-то России мировое лидерство по экспорту зерна
Экспорт зерна в этом году увеличится до 40 миллионов тонн, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" Александр Ткачев. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, до конца года это реально. Петриченко из "Прозерна" называет цифры 47-48 миллионов тонн.
Прогноз центра "Совэкон" чуть ниже. "На днях мы повысили его с 40,3 миллиона тонн до 43,5 миллиона тонн зерновых в целом, что является рекордом", — отметил директор центра Андрей Сизов. В прошлом году было экспортировано 37,7 миллиона тонн зерновых.
Производители между тем жалуются на старые проблемы: зерно негде хранить, а мировые цены и цены на внутреннем рынке снижаются. "Вызывает беспокойство, что на фоне высокого урожая государство не начинает закупочные интервенции. Цены падают уже сейчас: у нас только за прошлую неделю произошло снижение от 150 до 400 рублей — в зависимости от видов продукции, это 5-7% за неделю", — отмечает Скурихин из Национального союза зернопроизводителей.
По мнению Сизова, Минсельхоз уже должен был начать интервенции — после того, как цены опустились ниже заявленного в марте уровня. В то же время, по словам эксперта, сам механизм интервенций является архаичным и неэффективным: его влияние на рынок можно считать минимальным. Проблема с хранением зерна, по данным ИКАР, при этом остро встает сейчас в регионах Поволжья и в ЦФО. "Мощностей не хватает, а на подходе урожай овощных культур — кукурузы, семечек, сои, это создает дополнительное напряжение", — добавил Зайцев.