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Экономика

Россия выплатила последний внешний долг СССР

22:3821.08.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМосковский Кремль. Архивное фотоМосковский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия погасила последний внешний долг Советского Союза, сообщает Минфин.

Герб СССР
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Договор о правопреемстве в отношении внешнего госдолга и активов СССР

Восьмого августа Москва выплатила 125,2 миллиона долларов Боснии и Герцеговине. Это было последнее иностранное государство — кредитор бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными.

Россия подписала с Боснией и Герцеговиной соглашение о выплате долга в марте. Оно вступило в силу в июле, а в августе задолженность была погашена единовременным платежом.

Долг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с тем, что Россия признала ответственность по долгам СССР перед бывшей Югославией. С другими бывшими югославскими республиками (Хорватией, Сербией, Черногорией, Македонией и Словенией) Москва полностью расплатилась в 2011-2016 годах. 
В сообщении Минфина отмечается, что у России остается непогашенной только задолженность перед Южной Кореей. Она составляет 594,3 миллиона долларов, срок погашения — до конца 2025 года.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что от погашения долга Россия только выиграет.

"Выплата этих долгов никак не скажется впрямую на нашей экономике, потому что цифра маленькая. А косвенно скажется положительно, потому что экономика без долгов воспринимается инвесторами гораздо веселее, чем экономика даже с мизерными долгами", –  сказал политолог.

Как Россия выплачивала долги СССР

В 1993 году Россия взяла на себя обязательства бывших советских республик по внешнему долгу. Взамен они отказались от причитавшейся им доли в зарубежных активах СССР.

Рабочий с лестницей на фоне изображения герба СССР
© AFP 2017 / Natalia Kolesnikova
Мнение: экономика России от выплаты долгов бывшего СССР только выиграет

В 2006 году Москва досрочно погасила долг Советского Союза перед Парижским клубом кредиторов. Всего было выплачено 23,7 миллиарда долларов.  

В 2013 году Россия расплатилась по советскому долгу перед Чехией, Финляндией и Черногорией — на общую сумму 3,65 миллиарда долларов.

В 2015 году был полностью выплачен советский долг Китаю в сумме 400,9 миллиона швейцарских франков. Часть задолженности на 50,1 миллиона была погашена поставками российской промышленной продукции и выполнением научно-исследовательских разработок в области медицины.

В 2016 году Россия погасила долг перед Кувейтом в размере 1,1 миллиарда долларов. Проценты — 620 миллионов долларов — были возвращены поставками российской высокотехнологичной продукции. В феврале 2017 года Москва рассчиталась с Македонией, перечислив 60,6 миллионов долларов.

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