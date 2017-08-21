Россия погасила последний внешний долг СССР

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия 8 августа погасила последний внешний долг СССР, выплатив 125,2 миллионов долларов Боснии и Герцеговине, сообщает Минфин.
"Босния и Герцеговина стала последним иностранным государством-кредитором бывшего СССР или Российской Федерации, обязательства перед которым оставались неурегулированными", — отмечается в сообщении.
Долг перед Боснией и Герцеговиной возник в связи с тем, что Россия признала ответственность по обязательствам бывшего СССР перед бывшей Югославией. С другими бывшими югославскими республиками (Хорватией, Сербией, Черногорией, Словенией и Македонией) Россия полностью расплатилась в 2011-2016 годах.
Сейчас у России остается непогашенным только внешний долг перед Южной Кореей. Он составляет 594,3 миллиона долларов и должен быть погашен до конца 2025 года, отмечает министерство.