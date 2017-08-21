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Экономика

Первый танкер: в Литву прибыла партия сжиженного газа из США

17:1521.08.2017
(обновлено: 17:29 21.08.2017)
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© РИА Новости / Андрей АлександровПерейти в фотобанкПамятник в морском грузовом порту Клайпеды. Архивное фотоПамятник в морском грузовом порту Клайпеды. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Танкер с первой партией сжиженного природного газа из США прибыл в Клайпеду, сообщила пресс-служба министерства энергетики Литвы. Как утверждают в Вильнюсе, это позволит усилить не только энергетическую независимость республики, но и конкуренцию на рынке в Балтийском регионе.

Порт при газовом терминале в Польше. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эксперт: чтобы СПГ из США занял рыночную нишу в ЕС, нужны деньги и время
Газовоз "Clean Ocean" доставил в морской порт Клайпеды 140 тысяч кубометров СПГ по договору, который литовская компания Lietuvos duju tiekimas и Cheniere Marketing International, входящая в американскую энергокомпанию Cheniere Energy, подписали в июне.  

С терминала в Клайпеде газ будет распределяться по газовым сетям, а часть его направят в Инчукалнское подземное хранилище в Латвии.

Как заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, "такие события стоят отдельной графы в истории энергетики Литвы".

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания. Архивное фото
© AFP 2017 / Mladen Antonov
Европейцы готовы присягнуть американским газовым компаниям
"Являясь важнейшим стратегическим партнером, США сегодня становится и важным партнером в поставках газа для всего региона. Это усилит не только энергетическую независимость, но и усилит конкуренцию среди поставщиков газа, которые гарантируют лучшие цены на газ для потребителей Литвы и всего региона", — цитирует министра сайт его ведомства.

Кто первый?

В заявлении Минэнергетики отмечается, что Литва стала "первой из стран Балтии и одной из первых в Центральной и Восточной Европе", получивших американский газ.

Газовый терминал в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: импорт Польшей сжиженного газа из США – "абсолютная глупость"
Впрочем, еще в начале июня сообщалось, что первый танкер с американским газом пришел в Польшу. Тогда польские власти заявили, что в ближайшее время намереваются подписать с США долгосрочный контракт на поставки СПГ, а президент Анджей Дуда утверждал, что Польша может стать хабом, через который американский СПГ поступал бы в Центральную и Восточную Европу.

Однако два месяца спустя стало известно, что решение об импорте Варшава пока не приняла. По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, июньская поставка была "пилотным проектом", а подписание долгосрочных контрактов будет зависеть от цен.

"Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособна с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия. Пока газ из США значительно дороже. Однако если они предложат контракт, который сможет составить конкуренцию импорту газа из Катара или других регионов, мы можем рассмотреть его", — заявил министр в интервью РИА Новости.

Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Uniper: энергетика Европы не должна быть "мячом" в политике США
Польша ежегодно потребляет около 15 миллиардов кубометров газа, из которых 10 миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году на северо-западе страны запустили СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год. В июне прошлого года Варшава обнародовала планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока" до 2022 года.

Не альтернатива

Вашингтон продвигает поставки своего сжиженного газа в Европу в рамках объявленной президентом Дональдом Трампом стратегии на доминирование США в глобальной энергетике. При этом, по мнению постоянного представителя России при Евросоюзе Владимира Чижова, эта политика не выгодна ни Европе, ни американскому бизнесу и противоречит законам рынка.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши в Варшаве. 6 июля 2017
© AP Photo / Evan Vucci
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"По сегодняшним прикидкам, цена за тысячу кубометров американского СПГ на европейском рынке будет составлять примерно 250 долларов. Это невыгодно европейцам, поскольку российский газ обходится примерно вдвое дешевле, но это невыгодно и американскому бизнесу, потому что в Азию и Латинскую Америку Соединенные Штаты могут продать тот же газ по 300 с лишним долларов", — заявил он в интервью радио Sputnik.

Причем если бы даже американцы бесплатно поставляли СПГ в Европу, у них просто не хватило бы возможностей заместить российские поставки, считает постпред.

По его словам, есть три причины, по которым США не смогли бы стать альтернативой российским поставкам.

"В Соединенных Штатах на сегодняшний день действует единственный экспортный терминал для отгрузки СПГ в Луизиане. Они планируют построить еще полдюжины терминалов в разных частях страны, но для этого потребуется, во-первых, время. Во-вторых, самого газа может не хватить. В-третьих, в Европе не так много терминалов, которые готовы принять сжиженный газ, и не так много танкеров для его перевозки", — отметил Чижов.

Политический фактор

Танкер для транспортировки сжиженного природного газа
© AFP 2017 / Jiji Press/ Stringer
Эксперт о закупках Польшей СПГ у США: один подобный проект уже "тихо умер"
"Выгода" от поставок американского газа, о которой заявляют в Литве, продиктована политическими соображениями, считает президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин.

"Конечно, тут сочетание политического шлейфа и очень большого интереса американцев, которые хотят показать, что их программа уже "задышала". Кроме того, Литва хочет показать, что она буквально за год-два осуществляет диверсификацию. Хотя пришло сто тысяч тонн – это же не спасение, но, тем не менее, это некая демонстрация. Но ведь весь вопрос в цене. Они, как говорится, все сделали, но пока цена американского газа существенно превосходит цену на российский газ. В том, что здесь превалирует фактор политический, – сомнений нет. Другой логики в этих поставках я не вижу", – сказал  эксперт в эфире радио Sputnik.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Правитель
Синдромо даунито хромосомо. Нашли идиотов. дальше-больше, дальше-Польша)))
17:31
21.08.2017
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rafael-davleev
Как говорят в местах не столь отдаленных - Понт дороже денег.
А если серьезно, эта компанейщина не на долго. Экономика победит политику. Конечно такие государства, как Польша, богатые и независимые (шутка) будут отстаивать свой суверенитет и свободу до последнего. Холодная зима быстро охладит пыл и расставит все на свои места...
17:40
21.08.2017
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