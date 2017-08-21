Эксперт: за поставками американского СПГ в Литву виден "политический шлейф"

В Литву прибыла первая партия американского СПГ. Эксперт в области энергетики Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "выгода" от поставок американского сжиженного природного газа в эту страну Балтии продиктована политическими соображениями.

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США прибыла в Клайпедский морской порт, сообщает пресс-служба министерства энергетики Литвы.

"Сегодня утром в Клайпедский морской порт прибыла первая партия американского сжиженного природного газа, согласно подписанному в июне договору с компанией Cheniere Marketing International", – говорится в сообщении.

По словам министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса, американский газ усилит конкуренцию на региональном энергетическом рынке.

"Такие события стоят отдельной графы в истории энергетики Литвы. Являясь важнейшим стратегическим партнером, США сегодня становятся и важным партнером в поставках газа для всего региона. Это усилит не только энергетическую независимость, но и усилит конкуренцию среди поставщиков газа, которые гарантируют лучшие цены на газ для потребителей Литвы и всего региона", – приводятся в сообщении слова Вайчюнаса.

В июне литовская компания Lietuvos duju tiekimas подписала договор о поставке 140 тысяч кубометров СПГ с Cheniere Marketing International.

Это первая партия СПГ из Соединенных Штатов, прибывшая в страны Балтии, и одна из первых, прибывших в Восточную Европу.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что "выгода" от поставок американского СПГ Литве продиктована политическими соображениями.

"Конечно, тут сочетание политического шлейфа и очень большого интереса американцев, которые хотят показать, что их программа уже "задышала". Кроме того, Литва хочет показать, что она буквально за год-два осуществляет диверсификацию. Хотя пришло 100 тысяч тонн – это же не спасение, но, тем не менее, это некая демонстрация. Но ведь весь вопрос в цене. Они, как говорится, все сделали, но пока цена американского газа существенно превосходит цену на российский газ. В том, что здесь превалирует фактор политический – сомнений нет. Другой логики в этих поставках я не вижу", – сказал Владимир Фейгин.

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