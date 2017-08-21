В Мордовии заработало единственное в РФ производство сывороточных протеинов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — РИА Новости. Единственное в России предприятие по производству используемых для изготовления спортивного питания сывороточных протеинов ООО "Протеин" заработало на базе Ичалковского сыродельного комбината в Мордовии, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Владимир Волков (врио главы Мордовии) посетил новое предприятие, недавно заработавшее на базе Ичалковского сыродельного комбината. Это завод по производству сывороточных протеинов, на сегодняшний день — единственный в стране… Лидер республики отметил значимость реализации проекта с точки зрения освоения нового сегмента рынка, создания дополнительных рабочих мест", — говорится в сообщении.

Руководитель республики осмотрел производственные площадки, пообщался с работниками предприятия и попробовал новый продукт. Сывороточный протеин имеет легкий сливочный вкус, его можно смешивать с молоком, соками, какао — в зависимости от гастрономических предпочтений.

По словам руководителя предприятия Александра Киреева, которые приводит пресс-служба, протеин поставляется отечественным производителям спортивного питания, которые раньше закупали его за рубежом.

Производство полностью автоматизировано, поэтому здесь работают всего 15 человек. Проектная мощность нового предприятия — 650 тонн сухого продукта в год. На создание производства было направлено 140 миллионов рублей, уточнили в пресс-службе.

Врио главы республики также отметил, что Ичалковский район — успешный пример территории, где уверенно развивается и сельское хозяйство, и промышленность. По словам Волкова, во многом благодаря достижениям ичалковцев Мордовия занимает лидирующие места по производству основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения.

Он также напомнил, что министр сельского хозяйства России Александр Ткачев назвал республиканские перерабатывающие предприятия самыми современными в стране. В прошлом году заводы по переработке сельскохозяйственной продукции по объемам производства догнали промышленные предприятия.

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