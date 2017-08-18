В ФАС подтвердили, что "Мегафон" попросил отсрочить отмену роуминга

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подтвердила, что "Мегафон" обратился с просьбой отсрочить выполнение требований по отмене внутрисетевого роуминга в РФ; решение будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Ранее источник в "Мегафоне" сообщил РИА Новости, что компания просит ФАС отсрочить выполнение требований по роумингу, выстраивает с ведомством диалог.

"ПАО "Мегафон" обратилось в ФАС России с ходатайством о продлении срока предупреждения антимонопольного ведомства. Ходатайство находится на рассмотрении. В ближайшее время по нему будет принято решение", — сказал представитель ФАС.

Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал заявление "Мегафона" к ФАС, в котором компания требовала признать незаконным предписание ведомства операторам связи устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ. В пятницу суд вернул заявление по ходатайству "Мегафона". Официально в "Мегафоне" пока не прокомментировали причины отзыва иска.

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Мне самовольно подключали дополнительные услуги

Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

Без предупреждения меняли условия тарифов

Нет, никаких проблем не возникало Результаты 28.3% Да, непонятным образом исчезали деньги со счета

42.8% Мне самовольно подключали дополнительные услуги

5.5% Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом

12.0% Без предупреждения меняли условия тарифов

11.4% Нет, никаких проблем не возникало Все опросы Голосовать

Обращению в суд, которое теперь отозвано, предшествовали заявления компании о том, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор указывал, что уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.

В середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. А 15 августа замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство отсрочило до 15 декабря свои требования для одного из операторов, не уточнив, какого именно. В отношении остальных ФАС, по его словам, в ближайшую неделю может возбудить антимонопольные дела.