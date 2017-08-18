В ФАС подтвердили, что "Мегафон" попросил отсрочить отмену роуминга

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подтвердила, что "Мегафон" обратился с просьбой отсрочить выполнение требований по отмене внутрисетевого роуминга в РФ; решение будет принято в ближайшее время, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
"ПАО "Мегафон" обратилось в ФАС России с ходатайством о продлении срока предупреждения антимонопольного ведомства. Ходатайство находится на рассмотрении. В ближайшее время по нему будет принято решение", — сказал представитель ФАС.
Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал заявление "Мегафона" к ФАС, в котором компания требовала признать незаконным предписание ведомства операторам связи устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ. В пятницу суд вернул заявление по ходатайству "Мегафона". Официально в "Мегафоне" пока не прокомментировали причины отзыва иска.
28.3%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
42.8%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.5%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.0%Без предупреждения меняли условия тарифов
11.4%Нет, никаких проблем не возникало
В середине июля антимонопольная служба предупредила операторов "большой четверки" — МТС, "Вымпелком" (бренд "Билайн"), "Мегафон" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) — о необходимости устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. А 15 августа замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ведомство отсрочило до 15 декабря свои требования для одного из операторов, не уточнив, какого именно. В отношении остальных ФАС, по его словам, в ближайшую неделю может возбудить антимонопольные дела.