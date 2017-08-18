МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. "Мегафон" просит Федеральную антимонопольную службу России отсрочить выполнение требований по отмене внутрисетевого роуминга в РФ, выстраивает диалог с ведомством, сообщил РИА Новости источник в "Мегафоне".
28.3%Да, непонятным образом исчезали деньги со счета
42.8%Мне самовольно подключали дополнительные услуги
5.5%Да, переводили на другие тарифы, не сообщая об этом
12.0%Без предупреждения меняли условия тарифов
11.4%Нет, никаких проблем не возникало
Арбитражный суд Москвы 15 августа зарегистрировал заявление "Мегафона" к ФАС, в котором компания требует признать незаконным предписание ведомства операторам связи устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри РФ. В пятницу суд возвратил заявление по ходатайству "Мегафона". Официально в "Мегафоне" пока не комментируют причины отзыва иска.
Обращению в суд, которое теперь отозвано, предшествовали заявления компании о том, что исполнить предупреждение ФАС невозможно. При этом оператор указывал, что уже давно предоставляет абонентам возможность выбора разных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы.
В начале августа ФАС уже возбудила дела в отношении каждого оператора "большой четверки" из-за цен в национальном роуминге. Их рассмотрение запланировано на 26 сентября (в отношении "Вымпелкома" и "Мегафона"), 28 сентября (МТС) и 29 сентября (Tele2).