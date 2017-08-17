Центр цифровой экономики МГУ займется изучением рынка криптовалют

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Центр цифровой экономики МГУ займется изучением криптовалют и возможных способов их регулирования, сообщил РИА Новости научный руководитель центра, академик Игорь Соколов.

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"Будет, конечно, будет обязательно. Мы уже провели два научных семинара по этому поводу, обязательно продолжим эту работу", — сказал Соколов, отвечая на вопрос, будет ли центр работать над изучением рынка криптовалют.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.

Ранее сообщалось, что Центр цифровой экономики МГУ, который станет флагманом для создания в России экономики нового типа, цифровизации промышленности и подготовки кадров, а также займется вопросами кибербезопасности, начнет свою полноценную работу осенью 2017 года.