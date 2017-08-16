ФАС прорабатывает идеи по регулированию криптовалюты в России

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждает идеи по регулированию криптовалюты в России, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"У нас обсуждается эта тема в управлении финансовых рынков. Но пока на официальном уровне мы не слушали ее — на президиуме или у меня на совещании. Ребята в курсе, занимаются этой темой так же, как и темой blockchain, и у них есть свои соображения", — сказал он на вопрос, изучает ли ФАС возможность регулирования криптовалюты в стране.

При этом он отметил, что служба пока не вышла на какие-то обобщения. "Но вот то, что мы осознали, что цифровая экономика требует внесения изменений в законодательство с совершенно отдельными подходами — это точно", — подытожил он.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам, а стоимость самой известной из них — биткоина — в текущем году неоднократно обновляла исторические максимумы.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют, однако российские власти с осторожностью подходят к этому вопросу. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать ли их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.