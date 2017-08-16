Первое собрание кредиторов "Трансаэро" состоится 6 сентября

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Первое собрание кредиторов авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура банкротства, пройдет 6 сентября в Санкт-Петербурге, следует из сообщения, опубликованного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

"Шестого сентября 2017 года в 12.00", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ознакомление с материалами, подготовленными временным управляющим к первому собранию кредиторов, проводится по предварительной записи с 29 августа по 5 сентября.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" осенью 2015 года не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.

"Трансаэро" в ноябре прошлого года предложила план перезапуска, предусматривающий возможность для кредиторов стать единственными акционерами новой авиакомпании, конвертировав в ее акции долги "Трансаэро".