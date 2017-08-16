Ситуация с Siemens не повлияла на отношения с РЖД, заявили в компании

ДВОРИКИ (Владимирская область), 16 авг — РИА Новости. Ситуация с немецким концерном Siemens и турбинами не отразится на взаимоотношениях с РЖД, сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин.

Ранее Siemens сообщил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens также заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими госкомпаниями.

"Это не отразится на наших взаимоотношениях. Мы подтверждение такое получили", — сообщил Мишарин в среду, отвечая на вопросы участников форума "Территория смыслов".