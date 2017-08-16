Рабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве

Рабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Информация о проблемах у "Открытия", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка — личная точкой зрения сотрудника "Альфа Капитал", а не официальная позиция организации, говорится в сообщении управляющей компании.

Ранее "Ведомости" написали, что "Альфа Капитал" предупредил своих клиентов о проблемах в "Открытии", Бинбанке, Промсвязьбанке и МКБ. Отмечалось, что управляющая компания уже закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендовал клиентам перевести активы в более надежные организации.

Все упомянутые банки входят в рейтинг 15 крупнейших кредитных организаций России.

"В отношении конкретного сотрудника будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности", — отметили в "Альфа Капитал".

В компании подчеркнули, что не располагают какой-либо непубличной негативной информацией по поводу упомянутых четырех банков и продолжают работать с их финансовыми инструментами.

Ранее информацию из рассылки управляющей компании прокомментировали в "Альфа Банке". В организации подчеркнули, что продолжают работать с банком "Открытие", Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ в обычном режиме, опровергнув данные о проблемах.

Также эту информацию опровергли в Бинбанке, назвав ее "безответственными и необоснованными заявлениями аналитиков, либо попыткой вести недобросовестную конкуренцию".

В Центробанке в свою очередь заявили, что не приветствуют распространение подобных аналитических материалов. Регулятор намерен провести надзорную проверку, а также направить запрос в ФАС по поводу возможной недобросовестной конкуренции.