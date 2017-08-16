МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Управляющая компания "Альфа-Капитал" предупредила клиентов о проблемах у банка "Открытие", Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка, пишет газета "Ведомости".

Издание ссылается на письмо компании, в котором говорится о "большой вероятности" того, что ситуация вокруг этих кредитных организаций может быть "окончательно решена уже этой осенью". Сам "Альфа-капитал" уже закрыл лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендовал своим клиентам "дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России".

Как пояснил газете представитель компании, департаменты управления активами и управления рисками ежедневно проводят мониторинг состояния рынка и дают рекомендации в зависимости от риск-профиля клиента, их портфеля и текущей рыночной ситуации.

Все четыре банка входят в рейтинг 15 крупнейших кредитных организаций России.

В свою очередь, в ЦБ сообщили, что планируют провести надзорную проверку, а также направить запрос в антимонопольную службу. В ФАС заявили, что могут реагировать на письмо "Альфа-Капитала" только после того, как с ним ознакомятся.