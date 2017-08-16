Альфа-банк опроверг данные о проблемах в четырех крупных банках

Логотип Альфа-банка на здании одного из московских отделений

Логотип Альфа-банка на здании одного из московских отделений

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Информация из рассылки "Альфа Капитала" о нестабильном положении ряда российских банков не соответствует действительности, заявили в Альфа-банке.

"Мы убеждены, что информация о якобы нестабильном положении ряда российских банков, содержавшаяся в клиентской рассылке компании "Альфа Капитал", является сугубо частным мнением менеджера компании и не соответствует действительности", — говорится в комментарии банка.

Подчеркивается, что Альфа-банк продолжает работу с банком "Открытие", Бинбанком, Промсвязьбанком и МКБ в обычном режиме и не обладает никакими достоверными данными о проблемах в кредитных организациях.

Также эту информацию опровергли в Бинбанке, назвав ее "безответственными и необоснованными заявлениями аналитиков, либо попыткой вести недобросовестную конкуренцию".

Ранее "Ведомости" написали, что "Альфа Капитал" предупредил своих клиентов о проблемах в "Открытии", Бинбанке, Промсвязьбанке и МКБ. Отмечалось, что управляющая компания уже закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендовал клиентам перевести активы в более надежные организации. Все упомянутые банки входят в рейтинг 15 крупнейших кредитных организаций России.