Эксперты рассказали о плюсах придания моногороду Пикалево статуса ТОСЭР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Одобрение министерством экономического развития РФ заявки администрации Ленинградской области на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) моногороду Пикалево позволит привлечь в город высокотехнологичные компании, считают эксперты.
От "монозависимости" к кластерам
Статус позволит предоставлять инвесторам, которые будут инвестировать в развитие города, дополнительные финансовые льготы. В частности, устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, сроком на 5 лет. Также снижаются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Согласно концепции развития моногорода, к 2030 году Пикалево полностью уйдёт от "монозависимости", увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе, до 60%. Дополнительно будут созданы 1,8 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, в экономику города будут привлечены 87 миллиардов рублей. Среди резидентов, уже подтвердивших планы по инвестированию средств в рамках ТОСЭР, такие компании, как "Солнечный сад" (производство овощей), БТК-Групп и другие.
"Мы ведём активные переговоры и с другими крупными компаниями. Уверен, что присвоение Пикалево статуса ТОСЭР даст стимул для многих инвесторов начать развивать бизнес именно здесь", — заявил губернатор Александр Дрозденко.
За последние 5 лет при поддержке федерального центра в городе Пикалево создан ряд новых предприятий: тепличное хозяйство "Круглый год", завод газового оборудования "Северная компания". Идет процесс формирования кластера легкой промышленности. В 2017 году будет введен в эксплуатацию индустриальный парк, резидентами которого станут фирмы по пошиву одежды. Активными темпами идёт модернизация на градообразующих предприятиях.
Шаг к высоким технологиям
"Пикалево – сложная территория, отягощенная с советских времен положением моногорода, узкой специализированной направленностью. В этой ситуации возможность создания новых кластеров, в частности швейной промышленности – это серьезный скачок вперед для развития экономики. Но надо помнить, что кластер — это не только набор предприятий, но сопутствующие им сферы, например, транспортная логистика и учреждения для подготовки профессиональных кадров. Для выхода из тупика положения моногорода необходим комплексный подход", — считает гендиректор регионального отделения "Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов.
По его мнению, в Пикалево после обретения нового статуса будет необходимо уделять внимание вопросам образования профессиональных кадров. "Создав определенные производственные площадки, можно столкнуться с проблемой отсутствия у их потенциальных сотрудников соответствующих знаний и навыков", — сказал эксперт.
Кроме того, назвав швейный бизнес одним из перспективных направлений развития Пикалево, Габитов подчеркнул, что стоит подумать и над тем, чтобы создать в городе собственное производство тканей. "Таким образом город не будет зависеть от привозного сырья иногородних и иностранных поставщиков", — отметил он.
В свою очередь директор Фонда "ЦСР "Северо-Запад" Марина Липецкая считает, что льготы, которые предусмотрены в рамках ТОСЭР, приведут в Пикалево высокотехнологичные компании.
"Ленинградская область в принципе привлекательна для инвесторов, поэтому поиск таких компаний – дело времени. Льготы ТОСЭР выгодны в первую очередь именно высокотехнологичным компаниям, поэтому будем надеяться, что именно такие компании и придут в Пикалево", — сказала эксперт.
В России сегодня 319 моногородов, где живут около 10% населения страны. Около десяти российских моногородов насчитывают более 100 тысяч жителей каждый, среди них связанные с волжскими автогигантами Тольятти (700 тысяч) и Набережные Челны (500 тысяч), шахтерские Новокузнецк (560 тысяч), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий на Кузбассе, металлургические Нижний Тагил (360 тысяч) и Магнитогорск (410 тысяч) на Урале и Норильск на Крайнем Севере, а также порт Находка на Дальнем Востоке.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.
Ваш комментарий будет проверен модератором
на предмет соответствия Правилам.