Эксперты рассказали о плюсах придания моногороду Пикалево статуса ТОСЭР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Одобрение министерством экономического развития РФ заявки администрации Ленинградской области на присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) моногороду Пикалево позволит привлечь в город высокотехнологичные компании, считают эксперты.

От "монозависимости" к кластерам

Статус позволит предоставлять инвесторам, которые будут инвестировать в развитие города, дополнительные финансовые льготы. В частности, устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, сроком на 5 лет. Также снижаются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Согласно концепции развития моногорода, к 2030 году Пикалево полностью уйдёт от "монозависимости", увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе, до 60%. Дополнительно будут созданы 1,8 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, в экономику города будут привлечены 87 миллиардов рублей. Среди резидентов, уже подтвердивших планы по инвестированию средств в рамках ТОСЭР, такие компании, как "Солнечный сад" (производство овощей), БТК-Групп и другие.

"Мы ведём активные переговоры и с другими крупными компаниями. Уверен, что присвоение Пикалево статуса ТОСЭР даст стимул для многих инвесторов начать развивать бизнес именно здесь", — заявил губернатор Александр Дрозденко.

За последние 5 лет при поддержке федерального центра в городе Пикалево создан ряд новых предприятий: тепличное хозяйство "Круглый год", завод газового оборудования "Северная компания". Идет процесс формирования кластера легкой промышленности. В 2017 году будет введен в эксплуатацию индустриальный парк, резидентами которого станут фирмы по пошиву одежды. Активными темпами идёт модернизация на градообразующих предприятиях.

Шаг к высоким технологиям

"Пикалево – сложная территория, отягощенная с советских времен положением моногорода, узкой специализированной направленностью. В этой ситуации возможность создания новых кластеров, в частности швейной промышленности – это серьезный скачок вперед для развития экономики. Но надо помнить, что кластер — это не только набор предприятий, но сопутствующие им сферы, например, транспортная логистика и учреждения для подготовки профессиональных кадров. Для выхода из тупика положения моногорода необходим комплексный подход", — считает гендиректор регионального отделения "Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов.

По его мнению, в Пикалево после обретения нового статуса будет необходимо уделять внимание вопросам образования профессиональных кадров. "Создав определенные производственные площадки, можно столкнуться с проблемой отсутствия у их потенциальных сотрудников соответствующих знаний и навыков", — сказал эксперт.

Кроме того, назвав швейный бизнес одним из перспективных направлений развития Пикалево, Габитов подчеркнул, что стоит подумать и над тем, чтобы создать в городе собственное производство тканей. "Таким образом город не будет зависеть от привозного сырья иногородних и иностранных поставщиков", — отметил он.

В свою очередь директор Фонда "ЦСР "Северо-Запад" Марина Липецкая считает, что льготы, которые предусмотрены в рамках ТОСЭР, приведут в Пикалево высокотехнологичные компании.

"Ленинградская область в принципе привлекательна для инвесторов, поэтому поиск таких компаний – дело времени. Льготы ТОСЭР выгодны в первую очередь именно высокотехнологичным компаниям, поэтому будем надеяться, что именно такие компании и придут в Пикалево", — сказала эксперт.

В России сегодня 319 моногородов, где живут около 10% населения страны. Около десяти российских моногородов насчитывают более 100 тысяч жителей каждый, среди них связанные с волжскими автогигантами Тольятти (700 тысяч) и Набережные Челны (500 тысяч), шахтерские Новокузнецк (560 тысяч), Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий на Кузбассе, металлургические Нижний Тагил (360 тысяч) и Магнитогорск (410 тысяч) на Урале и Норильск на Крайнем Севере, а также порт Находка на Дальнем Востоке.

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