"Силовые машины" готовы вернуться к созданию отечественной газовой турбины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. ПАО "Силовые машины" готово вернуться к разработке отечественной газовой турбины при условии государственной поддержки с определением круга потенциальных заказов на нее, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор холдинга Юрий Петреня.

"В свое время мы активно работали в этом направлении, самостоятельно спроектировав и изготовив по собственным технологиям газовую турбину ГТЭ-65, которая была установлена в "Мосэнерго", прошла весь цикл холодных испытаний и была полностью готова к горячим испытаниям… В принципе, "Силовые машины" готовы вернуться к этому проекту при условии определенной поддержки, в том числе и со стороны государства, которая позволит очертить круг потенциальных заказчиков отечественных газовых турбин", — сказал он.

Петреня добавил, что современные газовые турбины средней и большой мощности предусматривают использование технологий высокого уровня. Соответственно, высоки и затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). "Ни одна компания в мире не реализует подобные проекты без определенной государственной поддержки в прямой или косвенной форме, без предварительной подготовки рынка соответствующего объема", — отметил он.

По словам Петрени, на начальном этапе необходимо определить, в каких именно газовых турбинах нуждается российская энергетика. Так, по его мнению, пока у России нет потребности в установках большой мощности, аналогичных турбинам производства Mitsubishi и GE.

"На мой взгляд, пока у России нет потребности в подобных агрегатах, и с учетом планов модернизации энергетики и перспектив нового строительства энергообъектов нам более интересен диапазон 50-200 мегаватт. Так или иначе, я полностью уверен в том, что у нас должны быть современные газовые турбины, которые позволят повысить эффективность энергетики и обеспечат 100-процентную энергобезопасность. Это также определяет необходимость в будущем полной локализации с обязательным освоением критических элементов и узлов", — отметил гендиректор "Силовых машин".

В настоящее время в Ленинградской области работает ООО "Сименс технологии газовых турбин", созданное "Силовыми машинами" совместно с немецким концерном Siemens (доли составляют 35% и 65% соответственно). Согласно июльскому заявлению Siemens о временной приостановке поставок оборудования подконтрольным государству российским компаниям, новые контракты по изготовлению газотурбинного оборудования будут выполняться исключительном этим совместным предприятием, а также дочерней компанией Siemens в Москве.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, занимается проектированием, изготовлением и комплектной поставкой оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Владельцем компании является Алексей Мордашов, который также контролирует "Северсталь".