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Интервью

Юрий Петреня: для "Силовых машин" сейчас — время развития и роста

15:0008.08.2017
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© Фото : пресс-служба ПАО "Силовые машины"Генеральный директор компании ПАО Силовые машины Юрий Петреня. Архивное фотоГенеральный директор компании ПАО Силовые машины Юрий Петреня. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ПАО "Силовые машины"

Наращивая объем экспорта, "Силовые машины" укрепляют позиции и на внутреннем рынке, в том числе в области разработки и производства инновационного энергомашиностроительного оборудования. Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Юрий Петреня, занявший этот пост в июле, рассказал в первом после назначения интервью РИА Новости о текущей деятельности и перспективах развития компании. Беседовала Виктория Уздина.

- Юрий Кириллович, оцените, пожалуйста, сегодняшние позиции "Силовых машин" на внутреннем и внешнем рынках энергетического оборудования.

— Сегодня "Силовые машины" входят в пятерку ведущих энергетических компаний мира. На нашу долю приходится около 70% рынка энергетического оборудования России и СНГ. Если говорить о крупнейших российских потребителях, то в их числе "Русгидро", "Росатом", "Газпром энергохолдинг", "Интер РАО". Что касается экспорта, то это почти 60 стран, включая Азию, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Назначенный на должность генерального директора компании ПАО «Силовые машины» Юрий Петреня
© Фото : Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Биография Юрия Петрени
В целом по состоянию на начало 2017 года портфель заказов "Силовых машин" составил 336 миллиардов рублей. К крупнейшим текущим проектам можно отнести, например, ТЭС "Лонг Фу" во Вьетнаме, где история присутствия оборудования производства "Силовых машины" началась еще с середины 1960-х годов. В течение последних 40 лет наши предприятия изготовили для электростанций Вьетнама оборудование общей мощностью более четырех гигаватт, а в 2014 году "Силовые машины" стали лидером международного консорциума PM-PTSC, созданного для сооружения ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1200 мегаватт.

В Индии в активной стадии исполнения находятся проекты поставок оборудования на АЭС "Куданкулам" и ТЭС "Барх". Также "Силовые машины" участвуют в проекте сооружения Белорусской АЭС. Что касается России, то это Курская АЭС, Норильская ТЭЦ, Нижнекамская ТЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Пермская ГРЭС плюс проекты "Русгидро" — Воткинская ГЭС, Нижне-Бурейская ГЭС, Жигулевская ГЭС и другие.

- А какова сейчас доля экспорта в структуре выручки "Силовых машин"? Изменится ли этот показатель в ближайшей перспективе?

— Анализируя экспорт за последние 40-50 лет, можно констатировать, что его уровень варьируется от 20 до 70%. По сравнению с ситуацией 30-летней давности мы сейчас, конечно, находимся в принципиально новых условиях, когда нет мощных внешнеторговых организаций, которые бы помогали, и компания должна самостоятельно обеспечивать — и повышать — эффективность внешнеэкономической деятельности.

Есть ряд рынков, откуда нам ни в коем случае нельзя уходить, наоборот, надо наращивать там позиции.

Денис Мантуров на выставке Иннопром - 2017. 11 июля 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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По итогам 2016 года доля экспорта в выручке ГК "Силовые машины" составила более 53%, и этот показатель будет увеличиваться. К перспективным рынкам относятся в первую очередь страны, где идет масштабное строительство энергообъектов, — Африка, Юго-Восточная Азия, Индия, Латинская Америка. Кроме того, нельзя забывать такое направление, как оказание сервисных услуг по обслуживанию и модернизации поставленного оборудования, — особенно с учетом наших возможностей по новым разработкам.

- Вы имеете в виду компанию "Сименс Технологии Газовых Турбин" — совместное предприятие "Силовых машин" и концерна Siemens?

— Не только. В свое время мы активно работали в этом направлении, самостоятельно спроектировав и изготовив по собственным технологиям газовую турбину ГТЭ-65, которая была установлена в "Мосэнерго", прошла весь цикл холодных испытаний и была полностью готова к горячим испытаниям. Я до сих пор считаю ошибочным снятие этой установки с дальнейшего продвижения и ее замену на импортный аналог. Возможно, такой шаг был оправдан с экономической точки зрения заказчика, но с точки зрения общей государственной политики его трудно считать правильным.

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© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В принципе, "Силовые машины" готовы вернуться к этому проекту при условии определенной поддержки, в том числе и со стороны государства, которая позволит очертить круг потенциальных заказчиков отечественных газовых турбин.

Дело в том, что современные газовые турбины средней и большой мощности предусматривают использование технологий очень высокого уровня. Можно сказать, что с точки зрения физико-технических процессов в турбине, конструкции, материалов, технологий это высший уровень развития, топ-уровень. Соответственно, затраты на одни только научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) очень высоки — порядка сотен миллионов долларов. Ни одна компания в мире не реализует подобные проекты без определенной государственной поддержки в прямой или косвенной форме, без предварительной подготовки рынка соответствующего объема.

Машиностроительный завод. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Поэтому на самом начальном этапе нужно четко определить, в каких именно газовых турбинах нуждается российская энергетика. Ведь существуют, например, установки мощностью в сотни мегаватт, с начальной температурой 1650-1700 градусов, уже сделанные Mitsubishi и General Electric. На мой взгляд, пока у России нет потребности в подобных агрегатах и с учетом планов модернизации энергетики и перспектив нового строительства энергообъектов нам более интересен диапазон 50-200 мегаватт. Так или иначе, я полностью уверен в том, что у нас должны быть современные газовые турбины, которые позволят повысить эффективность энергетики и обеспечат 100-процентную энергобезопасность. Это также определяет необходимость в будущем полной локализации с обязательным освоением критических элементов и узлов.

Для достижения этой цели необходимы определенные государственные инструменты с тем, чтобы выбор нового энергетического оборудования — в данном случае газовых турбин — осуществлялся участниками рынка не директивно, а с учетом общих требований по обеспечению энергобезопасности и росту энергоэффективности по отношению не только к концернам с госучастием, но и к частным компаниям. Тогда будет четко определен круг потребностей, круг потенциальных заказчиков и начнется предметная работа.

- То есть вы имеете в виду, что при выходе на разработку и производство нового отечественного энергетического оборудования нужна единая государственная политика, которая распространялась бы и на частные компании, но не подразумевала административного давления?

— Не знаю, надо ли говорить о госполитике. Я имею в виду инструменты государственного регулирования, которые в том или ином виде используются во всех странах. Например, во всех крупных рыночных странах имеются долгосрочные (на 10-30 лет) программы развития энергооборудования под перспективные требования энергетики и экономики, конкурентоспособности государства. Эти программы поддерживаются и курируются государственными структурами этих стран. В США такой программой является Vision 21st, которая реализуется под эгидой департамента энергетики США. Со стороны государства должны быть инструменты влияния, обеспечивающие развитие энергетики и энергобезопасность страны.

- Если газовые турбины российского производства — пока только перспектива, то что можно сказать о такой инновационной разработке "Силовых машин", как тихоходный турбоагрегат для атомных станций?

— Мы еще в 2012 году ввели в эксплуатацию производственный комплекс тихоходных турбин и сейчас реально занимаемся разработкой, конструированием, изготовлением, подготовкой производства — то есть полным комплексом работ по тихоходной турбине, тихоходному генератору и оборудованию машинного зала Курской АЭС-2, где для поэтапного замещения мощностей действующей Курской АЭС планируется построить четыре энергоблока по проекту ВВЭР-ТОИ, обеспечивающему высокий уровень безопасности и технико-экономических показателей. Пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 намечен на 2021 год.

Замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов
© Фото : предоставлено Минэнерго РФ
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Могу сказать, что проект движется нормально. Мы не видим каких-то непреодолимых препятствий или больших рисков, которые бы ставили хотя бы под малейшее сомнение его реализацию. Более того, у нас есть цель разрешить все вопросы в срок и в рамках бюджета, сделав качественное и надежное оборудование.

Что касается степени уникальности этого проекта для "Силовых машин", то хочу отметить, что разработка и производство тихоходной паровой турбины и генератора не создает сложностей для компании, которая имеет серьезный положительный опыт проектирования быстроходных машин большой мощности. В их числе — оборудование для АЭС "Бушер" в Иране, быстроходная турбина мощностью 1000 МВт была спроектирована на "чужой" фундамент. Специалисты понимают всю уникальность и степень сложности такой задачи, успешное решение которой свидетельствует о том, что "Силовые машины" обладают всем необходимым конструкторско-технологическим и производственным потенциалом, чтобы успешно делать не только быстроходные, но и тихоходные машины. Технологические нюансы, конечно, есть, но они не являются критическими.

- Насколько привлекательным направлением деятельности является для холдинга производство судовых паротурбинных установок (ПТУ)? С учетом того, что именно поставки турбин, по данным СМИ, уже привели к проблемам со строительством ледокола "Арктика"? Как известно, в свое время в соответствующем конкурсе, который выиграл "Киров — Энергомаш", участвовал и завод "Силовых машин".

— Я не берусь оценивать чужой опыт разработки и поставки турбин на "Арктику". Отмечу только, что какие-либо упоминания в прессе о влиянии российско-украинских отношений на тему поставок паротурбинных установок для ледоколов не имеют ничего общего с реальностью и проблемы лежат в другой плоскости.

Рабочий в основном сборочном цехе турбинного завода. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Могу сказать только то, что с учетом специфики судовых транспортных установок при размещении соответствующих заказов целесообразно выбирать подрядчика, который имеет практический опыт их проектирования и применения. В противном случае существуют серьезные риски, которые неожиданно могут проявиться на любом из этапов, в том числе и в условиях эксплуатации. Калужский турбинный завод, который входит в "Силовые машины", как раз обладает всеми необходимыми компетенциями. Так что мы готовы к такой работе.

- Что можно сказать о деятельности "Силовых машин" по кооперации и локализации производства оборудования в России в рамках реализации государственной программы по импортозамещению?

— У нас создано четыре совместных предприятия. Во-первых, ООО "Силовые машины — Тошиба. Высоковольтное оборудование" — СП с корпорацией Toshiba по производству трансформаторов. Уникальность этого проекта состоит в том, что локализация технологии составляет 100%. Также в Ленинградской области действует совместное предприятие с концерном Siemens "Сименс Технологии Газовых Турбин", а в апреле 2017 года создано ООО "Линде Силовые машины" в рамках подписанного компаниями "Газпром", Linde, "Силовые машины" и "Салаватнефтемаш" соглашения о намерениях о выпуске в России СПГ-оборудования — спиральновитых теплообменников. Кроме того, в Бразилии работает компания Power Machines Fezer SA для расширения экспортных поставок в страны Латинской Америки, локализации производства гидротурбинного оборудования и организации его сборки и продажи в регионе.

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Разумеется, главная задача всех этих проектов состоит в достижении положительных финансово-экономических показателей и развитии новейших технологий у нас в России. Это создает новые возможности для развития холдинга. Например, Linde нам потенциально создает возможность приблизиться к другому виду оборудования, к другим технологиям сжижения газа, имея в партнерах "Газпром", что, на мой взгляд, абсолютно правильно и по постановке вопроса, и по организационным шагам. И это только начало взаимодействия, поскольку есть еще источники генерации для заводов "Газпрома", что тоже интересно. Если говорить о Toshiba, то идет расширение продуктовой линейки.

Сотрудничество с Siemens обеспечивает рост интеграции при поставке парогазовых установок через СП. Одним словом, мы видим новые пути.

К слову, импортозамещение при неполной локализации, кроме доли локализации в стоимостном выражении, должно включать требование обязательной локализации критических для энергобезопасности узлов и деталей.

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© Фото : из личного архива
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Говоря о кооперации, нельзя не упомянуть подписанный в апреле 2017 года меморандум о взаимопонимании с "Роснано", где декларируется заинтересованность сторон в совместном проекте по организации на территории России производства элементов ветроустановок. Я бы не хотел вдаваться в детали, но возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в целом являются одним из тех направлений деятельности, которые мы не должны упускать из вида. Речь идет не только об использовании энергии ветра, но и солнечной энергии, поскольку у холдинга есть компетенции в соответствующих технических сферах. Конечно, с учетом того, что нужно очень грамотно относится к выбору бизнес-модели по внедрению ВИЭ в соответствующих регионах. Все-таки по сравнению с Калифорнией потенциал Петербурга в области использования солнечной энергии не столь велик, и едва ли мы начнем массовое производство солнечных электростанций. Тем не менее я думаю, что в сфере развития ВИЭ "Силовые машины" могли бы быть как поставщиками оборудования, так и субпоставщиками оборудования — во всяком случае, такие варианты прорабатываются.

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