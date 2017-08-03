СВОБОДНЫЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в четверг площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на маршруте трубопровода "Сила Сибири" и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса.

В ходе посещения стройплощадки глава государства осмотрел макеты газопровода "Сила Сибири" и Амурского ГПЗ. На отдельных стендах была также представлена информация о сроках и этапах возведения завода, о подготовке сопутствующей инфраструктуры и строительстве комфортного жилого микрорайона для сотрудников. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подробно рассказал президенту о строительстве "Силы Сибири" и о деталях проекта Амурского ГПЗ, отметив, в частности, что первые две технологические линии завода общей мощностью 14 миллиардов кубических метров газа должны быть введены в строй в мае 2021 года. Совокупная мощность ГПЗ после ввода в эксплуатацию всех шести линий составит 42 миллиарда кубических метров.

Президент также связался по телемосту с Чаяндинским месторождением в Якутии, откуда будет поступать газ на Амурский ГПЗ, и с одним из участков строительства "Силы Сибири". Как отметил глава "Газпрома", этот магистральный трубопровод "будет введен в эксплуатацию 20 декабря 2019 года". Что касается Амурского ГПЗ, то, по словам Миллера, после завершения его строительства Дальний Восток России и Восточная Сибирь получат мощный импульс дальнейшего социально-экономического развития.

"Уже выполнена большая подготовительная работа по началу строительства основного производства. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу дать команду на укладку бетона первого фундамента Амурского ГПЗ", — обратился Миллер к Путину в завершение доклада.

"Вперед!" — сказал Путин, после чего на площадке начались соответствующие работы. "Удачи вам, всего хорошего", — заключил президент.

Амурский ГПЗ

Строительство завода в 15 километрах к северу от города Свободный в Амурской области началось в октябре 2015 года, тогда команду для старта работ президент РФ дал по видеосвязи. К настоящему времени завершена планировка территории завода, для начала сооружения технологических объектов подготовлена территория площадью более 800 га, а совокупная площадь земельных участков всех объектов Амурского ГПЗ составляет более 1,7 тысяч га. Строятся коммуникации, автомобильная, железнодорожная и речная инфраструктура, готовится возведение жилого микрорайона для сотрудников, число которых на заводе должно составить около 3 тысяч человек.

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия.

Проектная мощность Амурского ГПЗ составит 42 миллиарда кубометров в год. Для сравнения, в 2016 году объем переработки природного газа всеми существующими газоперерабатывающими заводами России составил 74 миллиарда кубометров. Таким образом, с выходом Амурского ГПЗ на проектную мощность объем переработки природного газа в стране вырастет более чем на 50%, говорится в материалах к поездке Путина.

На ГПЗ будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые создаются "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. На заводе из газа будут выделяться этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий — ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. В рамках реализации проекта будет построено шесть технологических линий мощностью по 7 миллиардов кубометров газа, каждая линия — это, фактически, независимый комплекс по переработке газа. На первом этапе будут созданы две технологические линии.