СВОБОДНЫЙ (Амурская область), 3 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин осмотрел в четверг площадку строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на маршруте трубопровода "Сила Сибири" и дал старт заливке фундамента под возведение комплекса.
Президент также связался по телемосту с Чаяндинским месторождением в Якутии, откуда будет поступать газ на Амурский ГПЗ, и с одним из участков строительства "Силы Сибири". Как отметил глава "Газпрома", этот магистральный трубопровод "будет введен в эксплуатацию 20 декабря 2019 года". Что касается Амурского ГПЗ, то, по словам Миллера, после завершения его строительства Дальний Восток России и Восточная Сибирь получат мощный импульс дальнейшего социально-экономического развития.
"Уже выполнена большая подготовительная работа по началу строительства основного производства. Уважаемый Владимир Владимирович, я прошу дать команду на укладку бетона первого фундамента Амурского ГПЗ", — обратился Миллер к Путину в завершение доклада.
"Вперед!" — сказал Путин, после чего на площадке начались соответствующие работы. "Удачи вам, всего хорошего", — заключил президент.
Амурский ГПЗ
Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) должен стать крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия.
На ГПЗ будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые создаются "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. На заводе из газа будут выделяться этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий — ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. В рамках реализации проекта будет построено шесть технологических линий мощностью по 7 миллиардов кубометров газа, каждая линия — это, фактически, независимый комплекс по переработке газа. На первом этапе будут созданы две технологические линии.