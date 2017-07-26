Джабаров: Россия примет ответные меры, если Трамп подпишет закон о санкциях

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. У России есть комплекс политических и экономических мер в отношении США, который будет принят, если закон о новых американских санкциях против РФ будет поддержан сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"У нас есть пакет отложенных мер, мы в своё время пошли навстречу руководству США, не отреагировали на безобразную выходку (Барака — ред.) Обамы накануне Нового года. Он предусматривает и экономические, и политические меры и будет принят, если закон будет поддержан сенатом и Трампом", — сказал Джабаров.

Он призвал "не впадать в панику" из-за принятия закона о новых санкциях, поскольку, по его словам, отношения РФ и США и так находятся на низкой точке. "Нам не стоит впадать в панику, отношения наши и так на низком уровне, ничего особенно мы теряем. Мы самодостаточная держава", — убеждён сенатор.

Джабаров отметил, что теперь США придётся "разбираться со своими глобальными союзниками в Европе".

"Этот закон ущемляет интересы ЕС, заставляет их втридорога платить за газ", — напомнил сенатор.

Палата представителей конгресса США в среду 419 голосами против трех приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".