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Экономика

МАКС-2017: полторы тысячи деловых встреч и почти полмиллиона посетителей

Сюжет:
Главное за 23 июля 2017 года (9)
18:2923.07.2017
(обновлено: 18:50 23.07.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители и самолеты ИЛ-76 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фотоПосетители и самолеты ИЛ-76 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Тринадцатый международный авиакосмический салон МАКС-2017 прошел в подмосковном Жуковском: по предварительным данным, свыше 1 тысячи компаний-участниц провели около полутора тысяч деловых встреч; экспозицию и полетную программу авиашоу увидели около 450 тысяч человек. Организаторы авиасалона назвали его беспрецедентным по деловой активности.

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 22 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Свыше 170 тысяч человек посетили в субботу авиасалон МАКС-2017

МАКС-2017 проходил с 18 по 23 июля. Авиашоу завершилось в 18.00 мск на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Возможно, следующий авиасалон в 2019 году пройдет уже не в Жуковском, а в подмосковной Кубинке.

Авиасалон МАКС проходит с 1993 года раз в два года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Главными новинками МАКС-2017 стали завершающий государственные испытания российский истребитель МиГ-35; модифицированный с учетом опыта, полученного российскими летчиками в Сирии, военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН; линейка российских авиадвигателей и средства огневого поражения.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017

Беспрецедентный по деловой активности

Как сообщил в день завершения МАКС-2017 коммерческий директор ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин, в ходе работы выставки в Жуковском было проведено около 1,5 тысячи деловых встреч; общий коммерческий потенциал авиакосмического салона составил около 350 миллиардов рублей. Он отметил, что общее число посетителей авиашоу может достигать 450 тысяч человек.

Экспортный ударный вариант фронтового бомбардировщика Су-34 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рособоронэкспорт подписал 15 контрактов на авиасалоне МАКС-2017

"По итогам деловой активности салон стал беспрецедентным, могу сказать только, что по линии организации деловых встреч в них участвовало более 1 тысячи компаний, и было проведено около полутора тысяч деловых встреч с потенциалом свыше 200 миллиардов рублей", — заявил Советкин журналистам.

Ранее заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, возглавлявший делегацию компании на выставке МАКС-2017, сообщил журналистам, что "в ходе деловой программы МАКС-2017 российский спецэкспортер провел переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписано 15 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве. "Это превысило ожидаемый нами результат", — добавил он.

Ладыгин рассказал журналистам в ходе салона, что авиация в экспорте продукции военного назначения Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50%. "Не секрет, что авиационный компонент занимает львиную долю в наших поставках. Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для военно-воздушных сил по нашим контрактам составил около 2 миллиардов долларов. Ожидаем, что по итогам МАКС сможем увеличить портфель заказов", — заявил он.

Средний многоцелевой вертолёт Ми-171Е
© Фото : пресс-служба ОАО «Вертолеты России»
Россия поставит Китаю четыре вертолета Ми-171Е

Сейчас портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта на авиационную продукцию превышает 19 миллиардов долларов. За последние пять лет ежегодная доля ее поставок в общем объеме экспорта компании составляла около 45%. В 2016 году из более чем тысячи подписанных контрактных документов три самых крупных пришлись на авиатехнику.

"По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках Рособоронэкспорта в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны Ближнего Востока и АТР", — сказал Ладыгин.

По его словам, интерес к российской боевой авиации резко возрос с началом операции ВКС России в Сирии. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков в ходе презентаций и показов был проявлен к самолетам Су-35, Су-32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130, Як-152, Ил-76МД-90А; вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш; зенитным ракетным системам С-400.

Он отметил, что ходе переговоров иностранные партнеры подтвердили желание продолжать контакты по представляющим интерес проектам в ходе Армейских международных игр-2017 и международного военно-технического форума "Армия-2017".

Пример результативных переговоров привел журналистам в ходе работы выставки гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "На МАКС-2017 мы заключили с китайской стороной контракт на поставку четырех современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты типа Ми-17 в рамках ремоторизации. Поставка двигателей будет выполнена нами в 2018 году", — пояснил Михеев.

Легкий многоцелевой вертолет Ансат на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Франция готова помогать производить легкие вертолеты в России

Вертолеты Ми-8/17 применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в охране лесов и рыбных промыслов. На сегодняшний день выпущено более 12 тысяч вертолетов серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран.

По данным руководителя оперативного штаба по обеспечению безопасности МАКС-2017, заместителя начальника главного управления МВД России по Московской области Андрея Липилина, безопасность на авиасалоне обеспечили более 2,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Он отметил, что во время выставки не было допущено ни одного криминального случая. "Единственные происшествия — это за два дня массового посещения выставки было потеряно 29 детей. Сотрудниками полиции они были найдены и возвращены все до одного родителям", — сказал Липилин.

Он уточнил, что у посетителей МАКС-2017 было изъято более тысячи колюще-режущих предметов и полтысячи бутылок со спиртным.

Чудеса пилотажа на МАКС-2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов Fursan Al Emarat выступает на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон проходит на аэродроме в Жуковском с 18 по 23 июля. В этом году на МАКСе впервые выступила Национальная пилотажная группа Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.Участники фотографируются на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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На протяжении первых трех дней работы авиасалона проходила деловая программа выставки, включавшая подписание контрактов и соглашений между заказчиками и разработчиками в сфере вооружений и военной техники.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.Пилотажная группа Русь на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пилотажная группа "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39 во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМакет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.Макет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет салона ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, представленного на МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 22 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВыступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".Самолет национальной пилотажной группы ОАЭ Fursan Al Emarat на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выступление самолета национальной пилотажной группы Объединенных Арабских Эмиратов "Fursan Al Emarat".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В четвертый день работы авиасалона на аэродром в Жуковский, наряду со специалистами, приехали и обычные любители авиации, чтобы посмотреть на плановые полеты групп высокого пилотажа.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина на самолете Экстра-300 (Extra 300) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтуденты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Студенты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Студенты МАИ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Зенитный ракетный комплекс Бук на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на стенде КРЭТ ознакомился с комплексом новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и медицинским модулем для вертолета Ансат.Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин на стенде КРЭТ ознакомился с комплексом новейшего бортового радиоэлектронного оборудования и медицинским модулем для вертолета Ансат.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДемонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.Многоцелевые истребители Су-30СМ во время демонстрационных полетов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Демонстрационные полеты многоцелевых истребителей Су-30СМ.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.Участник на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Выступление экипажей итальянских учебно-тренировочных самолетов и легких штурмовиков Аэрмакки MB-339 в небе над Жуковским.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАО "НПП "Звезда" на МАКС-2017 представила рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение, кислородное оборудование и костюм летчика.Посетители осматривают продукцию на стенде АО НПП Звезда на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Илья Питалев
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АО "НПП "Звезда" на МАКС-2017 представила рабочее место пилота боевой авиации: катапультное кресло для истребителя пятого поколения Т-50, снаряжение, кислородное оборудование и костюм летчика.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСамый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.Транспортный вертолет Ми-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Самый большой в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПосетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском осматривают кабину самолета СУ-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетители Международного авиационно-космического салона осматривают кабину истребителя Су-35.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Пилотажная группа Эрвин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пилотажная группа "Эрвин" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.Бегалет оперативной разведки трех стихий БОРТС Тритон на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На МАКС-2017 состоялась премьера уникального российского летающего автомобиля-амфибии БОРТС "Тритон". По суше бегалет перемещается как электромобиль, в воздухе — как самолет с мягким крылом, а по воде — как аэроглиссер.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.Пилотажная группа Первый полет на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 21 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пилотажная группа "Первый полет" на самолетах Як-52 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкШестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").Сотрудник правоохранительных органов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шестерка реактивных итальянских учебно-тренировочных самолетов Aermacchi MB-339, на которых выступает национальная команда Объединенных Арабских Эмиратов по высшему пилотажу Al Fursan ("Рыцари").
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.Ударный вертолёт Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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На МАКСе публике была представлена и модернизированная версия "Ночного охотника", ударный вертолет Ми-28НМ. По сравнению с предшественником, у нового "охотника" модернизирована кабина, он оснащен локатором, который позволит вести круговой обзор. Машина также получит новое высокоточное оружие и современную систему управления.
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Оценка президента

Экспозицию международного авиакосмического салона в минувший вторник посетил и глава российского государства Владимир Путин. Он посмотрел образцы и разработки авиационно-космической отрасли и отметил всемирный масштаб выставки.

"МАКС действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники", — заявил Путин.

Он отметил, что Россия сохраняет сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической отрасли, этот потенциал будет укрепляться.

"За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка, проведена серьезная модернизация мощностей, реализуются проекты по созданию новой конкурентоспособной гражданской техники, в их числе вертолет Ка-62, магистральный лайнер МС-21. Отмечу также, что у нас по-прежнему сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере. Потенциал этих отраслей будет укрепляться в дальнейшем", — сказал президент РФ.

Он заявил, что Россия будет наращивать долю отечественной авиатехники на внутреннем и мировом рынках, а также развивать систему послепродажного сервиса. "В том числе речь может идти о наших нефтегазовых компаниях, других корпорациях с госучастием", — уточнил глава государства, добавив, что необходимо изменить ситуацию, когда авиатехника закупается за рубежом в больших количествах.

Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы

По словам президента РФ, МАКС-2017 поможет укреплению производства и кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренний и зарубежные рынки.

В ходе посещения авиасалона глава российского государства осмотрел космический павильон, где его больше всего заинтересовали лунные аппараты — "Луна-24", который в 1976 году побывал на спутнике Земли, и "Луна Глоб", который должен стартовать в 2019 году и не менее года проработать на спутнике.

В приветствии участникам и гостям авиакосмического салона Путин напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад — с проведения в городе Жуковский "МосАэроШоу". По его словам, за это время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастники Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском осматривают кабину самолета СУ-35
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском осматривают кабину самолета СУ-35

Космическая составляющая

На МАКС-2017 был сделан ряд заявлений о космических перспективах России. Так, глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил журналистам, что вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара" готова и в феврале-марте будет доставлена на космодром.

Ракетный двигатель в НПО Энергомаш. Архивное фото
© Фото : НПО Энергомаш
Первый полет новой российской сверхтяжелой ракеты запланирован на 2028 год

Российская ракета-носитель с двигателями на метане, разработку которой ведет Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", может получить название "Союз-7". Об этом сообщил журналистам гендиректор РКЦ Александр Кирилин. "Раньше "Союз-5" планировали под СПГ (сжиженный природный газ), теперь проект по ракете на СПГ продолжаем под маркой "Союз-7", — сказал Варочко.

До недавнего времени РКЦ "Прогресс" разрабатывал ракету среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Затем ракета получила название "Союз-5". Это ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем — в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме "Байконур".

Как заявил глава предприятия-производителя спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов, создание первого независимого от импорта навигационного спутника "Глонасс-К2" может завершиться к 2021 году.

Работа предприятия ОАО ИСС имени академика М.Ф. Решетнева. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Спутник "Глонасс-К1" будет готов к запуску к концу 2018 года

Ранее заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов говорил, что основные проектные проработки завершатся до конца 2016 года, а запуск навигационного космического аппарата "Глонасс-К2" планировался на 2019–2020 годы.

Тестоедов также рассказал, что навигационный космический аппарат "Глонасс-К1" будет готов к запуску к концу 2018 года, при этом он уточнил, что перед запуском новых спутников "необходимо сначала израсходовать наземный резерв "Глонассов-М".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКосмический аппарат "Луна - 24" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Космический аппарат "Луна - 24" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017

Космос без санкций

В 2017 году США получат большое число российских ракетных двигателей в рамках ранее подписанных контрактов, заявил журналистам на выставке в Жуковском глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. "В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares", — сказал он.

Стенд Роскосмоса на авиасалоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Рособоронэкспорт" поможет "Роскосмосу" в продвижении продукции за рубежом

Ранее сообщалось, что согласован законопроект о введении новых санкций против России и Ирана, в котором из-под санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией и взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо, поскольку российские ракетные двигатели РД-180 и РД-181 используются на американских ракетах Atlas V и Antares.

В космической сфере Россия продолжает развивать взаимодействие и с Китаем. Об этом, в частности, свидетельствует подписание меморандума о сотрудничестве между российской компанией "Главкосмос — пусковые услуги" и китайской Expace Technology.

"Мы видим ряд направлений, по которым мы можем сотрудничать с Китаем. Это не означает, что мы будем выполнять запуски на китайских ракетах, или они на российских. Пока это первый шаг, будем взаимодействовать", — прокомментировал подписание меморандума гендиректор российской компании Александр Серкин.

О проблемном моменте подготовки российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" рассказал журналистам на подмосковном авиашоу гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

По его информации, на подготовку посадочного модуля российско-европейской миссии на космодроме Байконур понадобится больше времени, сейчас предприятие-изготовитель пытается ускорить сроки создания аппарата.

"По десантному модулю у нас график подписан с европейцами. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания от графика нет. Мы уточнили вместе с европейцами сроки подготовки аппарата на космодроме, они несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть "влево" сроки изготовления", — сказал Лемешевский.

ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Первый импортонезависимый спутник "Глонасс-К2" могут создать к 2021 году

"В первую очередь, не совсем четко посчитали, придется перебирать ровер, космический аппарат в связи с установкой нагревателей, работающих на изотопных материалах, это придется делать прямо на Байконуре, на площадке", — пояснил он причины изменения в графике подготовки спускаемого аппарата.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли"). Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая проведет длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

Как заявил на МАКС-2017 генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вёрнер, агентство рассчитывает на еще более тесное сотрудничество с Россией по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса.

"Отношения между нами просто идеальные. И мы рассчитываем на более тесную кооперацию с Россией по совместным проектам на низкой околоземной орбите и освоению дальнего космоса, а также совместной работе по международной космической станции", — сказал Вернер.

Он отметил, что с МКС недавно вернулся французский астронавт ЕКА Тома Песке, на следующей неделе планируется запуск итальянца Паоло Несполи, в 2018 году снова полетит немецкий астронавт ЕКА Александр Герст.

"Мы рассматриваем Россию и Роскосмос как чрезвычайно надежного партнера, с которым мы планируем сотрудничать в течение десятилетий. Мы разрабатываем новый долгосрочный план совместной работы", — подчеркнул Вернер.

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин: МАКС доказывает, что иностранцы хотят работать с Россией

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что "сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом уже идет довольно интенсивно, есть хорошие результаты". "Мы подписали два года назад новое соглашение о сотрудничестве с ЕКА, в рамках которого активизировали работу по проекту ExoMars-2020, его реализация идет в графике. Помимо существующих проектов, мы действительно хотим расширить сотрудничество с ЕКА", — добавил Комаров.

Он сообщил журналистам, что российская лунная станция "Луна-27" получит посадочное оборудование производства ЕКА. "Мы планируем посадку на (южном) полюсе…, где надо обеспечить точную посадку. Эту функцию будут выполнять приборы, которые поставит ЕКА", — сказал Комаров.

По словам главы ЕКА, на аппарате будет установлена бурильная система, которую также обеспечит европейская сторона.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНациональная пилотажная группа ОАЭ в "Fursan Al Emarat" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Национальная пилотажная группа ОАЭ в "Fursan Al Emarat" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017

Новейшая авиатехника

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Бондарев отметил, что на международном авиасалоне в Жуковском представлено много новейших образцов военной техники, которые интересны и необходимы ВКС.

Истребители Т-50 во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Разработчики представили макет "нервной системы" истребителя Т-50

"Конечно, вы видели много нового — много того, что нас на самом деле интересует, и того, что действительно необходимо ВКС. Мы это, естественно, будем пробовать, будем брать, испытывать, смотреть, а потом ставить на вооружение", — сказал Бондарев.

Он сделал ряд заявлений, касающихся перспективной техники и вооружения для ВКС России. В частности, он сказал, что первый этап испытаний российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) планируется завершить в декабре, и назвал Т-50 "прекрасной машиной", уже показавшей свои возможности в летной программе выставки МАКС-2017.

"Сегодня историческое событие — в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", — сказал Бондарев в четверг — день завершения деловой программы выставки.

Как сообщил журналистам на авиашоу президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, Минобороны и ОАК обсуждают поставку 12 Т-50 в первой партии. По его словам, предсерийное производство истребителя запланировано с 2019 года. Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в 2019 году первые истребители должны поступить в войска.

Главком также сообщил, что новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 будет закупаться для ВКС России. "За этим самолетом, я думаю, будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", — сказал Бондарев.

Сроки покупки самолета российским военным ведомством конкретизировал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, заявив, что приобретать МиГ-35 военное ведомство начнет с 2018 года в рамках новой госпрограммы вооружений.

Владимир Путин на салоне МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Россия нарастит долю своей авиатехники на внутреннем и мировом рынках

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

По словам Борисова, Минобороны России планирует закупить около 50 модернизированных бомбардировщиков Ту-160, серийное производство которых начнется с 2021 года. "Начало 2018 года — первый полет самолета в новом облике, с 2021 года серийное производство по три-четыре самолета в год. Мы намерены закупать около 50 самолетов этой марки", — пояснил замминистра обороны РФ.

Он сообщил, что российское военное ведомство запланировало к 2020 году закупить около 15 средних многоцелевых вертолетов Ми-38.

Ми-38 — многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Он может эксплуатироваться в морском, тропическом и холодном климате. Первый фюзеляж серийного Ми-38 недавно был собран на Казанском вертолетном заводе.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвиационная техника, представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Авиационная техника, представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 19 июля 2017

Перспективы для обороны

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил журналистам в день открытия МАКС-2017, что рассчитывает на создание опытного образца легкого истребителя пятого поколения до 2025 года — новая госпрограмма вооружения (ГПВ) предполагает создание такого самолета. Рогозин отказался комментировать вопрос о перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что облик его определен.

Командующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондаревна на МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Более сотни новых самолетов и вертолетов ожидают в ВКС в 2018 году

Россия намерена в 2020–2022 годах получить ряд гиперзвуковых "авиационных средств поражения", заявил Борисов. По его словам, самым ценным является достижение гиперзвука не ракетами, а прямоточными двигателями. "Мы, оценивая научно-технический задел в этой области, не видим, что мы сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области", — добавил замминистра обороны РФ.

По информации Борисова, Минобороны обсуждает с авиастроителями создание самолета "с укороченным взлетом и посадкой, возможно, вертикального взлета и посадки" для авианосцев на базе "Як".

Он пояснил, что в рамках госпрограммы вооружений предусмотрена закладка нового авианосца. "У нас на конец госпрограммы вооружений 2018-2025 годов запланирована закладка авианесущего крейсера. Думаю, что тогда возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета", — сказал Борисов журналистам.

Ранее заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что Минобороны запланировало строительство нового авианосца.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкУчастник Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 20 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участник Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. 20 июля 2017

Перспективы экспорта

Наиболее обсуждаемыми перспективными направлениями в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) России с зарубежными государствами являются готовящийся к подписанию с Индонезией контракт на поставку истребителей Су-35, возможные поставки российских корабельных вертолетов Ка-52К для стоящих на вооружении ВМС Египта кораблей типа "Мистраль", переговоры Москвы и Анкары о возможной поставке Турции зенитных ракетных систем С-400.

Китайские военнослужащие на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В поставках оружия вырастет доля авиации, заявили в "Рособоронэкспорт"

Как заявил в день открытия выставки МАКС-2017 генеральный директор Рособоронэкспорта, продажа новейших истребителей Су-35 за рубеж является в этом году приоритетной программой компании. "Су-35 — одна из звезд этого салона. Он будет летать вместе с Т-50. Это одна из приоритетных программ (Су-35) Рособоронэкспорта на 2017 год. Мы надеемся, что у нас в этом году все сложится", — сказал Михеев, имея в виду планирующееся подписание нескольких контрактов.

Ранее он заявлял РИА Новости, что, в частности, планируется подписать контакт на поставку Су-35 в Индонезию и в ОАЭ. Сейчас Россия реализует контракт на поставку 24 Су-35 в Китай.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что ведомство подготовило паспорт для продвижения экспорта самолета МиГ-35. "Серьезная работа ведется по его продвижению, маркетингу со стороны Рособоронэкспорта совместно с ОАК и РСК "МиГ", — сказал Шугаев.

Истребители МиГ-29. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россия планирует завершить поставки МиГ-29 в Сербию к концу года

"Особенно хотелось бы отметить, что МиГ-35 — это самолет нового поколения "4++", оснащен очень серьезным вооружением, новым бортовым оборудованием. Скажу вам честно: большую зависть вызывает у наших конкурентов, и это хорошо", — добавил он.

Шугаев сообщил журналистам, что Россия завершит контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Китаю в 2019 году. "В прошлом году были поставлены первые машины. Техника уже эксплуатируется, отзывы китайской стороны весьма позитивные", — отметил глава ФСВТС.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение "4++" условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, Россия в рамках контракта поставит в 2017 году китайской стороне 10 машин, первые четыре истребителя Пекин получил в прошлом году.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что первые поставки вертолетов Ка-226Т Индии начнутся через два года после подписания контракта о создании совместного производства вертолетов Ка-226Т в Индии.

Российский самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС Альтаир на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Россия может начать выпуск самолетов Бе-200 в Китае, узнали СМИ

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с Рособоронэкспортом организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в числе 200 единиц, не менее 140 единиц должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. По плану совместное предприятие будет выпускать до 35 Ка-226Т в год с возможностью увеличения объемов производства.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины — 3,4 тонны.

Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с Европой по вертолетам, заявил журналистам Шугаев. "Европа занимает незначительный процент в системе ВТС — 1-2%. Тем не менее, сотрудничество продолжается. Есть заводы в Чехии и Болгарии, которые осуществляют ремонт наших вертолетов в интересах ВВС Афганистана", — рассказал он.

В покупке широкого перечня вооружений у России заинтересованы Филиппины, но этот вопрос требует серьезной проработки, сказал журналистам в ходе работы выставки директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Военно-транспортный вертолет МИ-17 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Россия планирует подписать с Таиландом крупные оборонные контракты

Ранее посол Филиппин в РФ Карлос Соррета сообщал, что Манила планирует приобрести в РФ оружие частично из имеющихся у нее на текущий момент средств, частично — в кредит, Москва предложила для этого "очень хорошие условия".

Пока между Россией (СССР) и Филиппинами не заключено ни одного контракта по линии ВТС. Между тем закупка вооружения у традиционного филиппинского партнера по ВТС — Соединенных Штатов — становится все более проблематичной из-за условий, которые выдвигает американская сторона.

Россия к концу 2017 года планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 в Сербию, сообщил журналистам на выставке директор ФСВТС. Ранее официально сообщалось, что РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

В интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич заявлял, что поставки оружия из России должны обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас, по словам Вучича, у Сербии есть "три или четыре МиГ-29".

По словам Шугаева, сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках дивизионов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. "Этот вопрос обсуждается", — сказал он.

Новый МиГ-35, Т-50 и арктические беспилотники на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.Самолет ИЛ-76 МД на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Международный авиационно-космический салон проходит с 18 по 23 июля на аэродроме центральной испытательной базы страны — Летно-исследовательского института им. Громова. На фото: тяжелый транспортный самолет ИЛ-76 МД-90А.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСамый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.Участники у вертолета МИ-26 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самый большой в мире серийный тяжелый транспортный вертолет МИ-26.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСтюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.Стюардессы авиакомпании Аэрофлот на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стюардессы авиакомпании "Аэрофлот" на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПосле проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.Сверхзвуковой авиалайнер Ту-144, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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После проведения Международного авиационно-космического салона в Жуковском создадут мемориальный комплекс, посвященный Андрею Туполеву, и музей сверхзвукового самолета Ту-144.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия салона МАКС-2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона в Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.Офицеры вооруженных сил России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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В рамках статической экспозиции МАКС-2017 на аэродроме в Жуковском представлены 118 летательных аппаратов. Кроме того, отдельно сформированы экспозиции воздушных судов так называемой малой авиации и историческая экспозиция.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.Участник в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник МАКС-2017 в кабине спортивно-пилотажного реактивного самолета СР-10.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.Многоцелевой истребитель МиГ-35 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Жуковском впервые публике был представлен новейший многоцелевой легкий истребитель МиГ-35. Этот самолет является дальнейшим развитием истребителей МиГ-29М/М2. По дальности полета новый МиГ превосходит предшественников в 1,5 раза.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанк"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.Мужчина у вертолета МИ-38-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Вертолеты России" на статической экспозиции МАКС-2017 представляют гражданские модели "Ансат", Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ и Ми-38. На фото: вертолет МИ-38-2.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМакет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".Макет космического аппарата Пион-НКС на стенде Федерального космического агентства Роскосмос на МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Макет космического аппарата радиотехнической разведки "Пион-НКС" на стенде Федерального космического агентства "Роскосмос".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЛетающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.Летающая лаборатория Ил-76Л , представленная на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Летающая лаборатория Ил-76ЛЛ, предназначенная для отработки и испытания авиационных двигателей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе представили прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики. Эти беспилотники позволят определять толщину льда и оптимизировать курс судна в соответствии с полученными данными.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.Посетители у самолета ТР-301 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у легкого самолета ТР-301, спроектированного как замена универсального "кукурузника" Ан-2.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.Президент РФ Владимир Путин во время посещения XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин на стенде "Российских космических систем" рассматривает масштабные модели жидкостных ракетных двигателей разных серий, включая модель РД-171 и модификаций на его основе.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и Ту-154М на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральные пассажирские самолеты Sukhoi Superjet 100 и пассажирский самолет Ту-154М в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБезопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.Сотрудники правоохранительных органов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Максим Блинов
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Безопасность на Международном авиационно-космическом салоне обеспечивают более тысячи сотрудников Росгвардии. Помимо этого, военные следят на аэродроме за объектами, которые подлежат обязательной государственной охране.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время посещения МАКС-2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин наблюдает за демонстрационными полетами пилотажных групп во время открытия МАКС-2017.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗаявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заявки на участие в Международном авиационно-космическом салоне в этом году подали 700 российских и 180 иностранных компаний из 36 стран мира.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.Самолет ИЛ-2 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Самолет ИЛ-2 1942 года выставлен в исторической части экспозиции МАКС-2017.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.Авиатехник на вертолете на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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На МАКСе впервые был представлен конвертируемый вертолет Ми-8АМТ, который может за час превратится из транспортно-грузового варианта в пассажирский, а за три - в VIP-салон.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкПерспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.Истребители Т-50 выполняют демонстрационные полеты на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения Т-50 сочетает в себе функции ударного самолета и истребителя. На фото: демонстрационные полеты Т-50 на открытии МАКС-2017.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНа МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.Военнослужащие из ОАЭ на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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На МАКС-2017 состоится международный дебют группы высшего пилотажа из ОАЭ — Fursan Al Emarat.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В России возрождается серийное производство стратегического бомбардировщика-ракетоносеца Ту-160 "Николай Кузнецов". Самолеты Ту-160М2 будут значительно модернизированы, что позволит создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСамолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкБлижнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 на открытии МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 во время демонстрационных полетов на открытии МАКС-2017.
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Как заявил журналистам на МАКС-2017 генеральный директор Рособоронэкспорта, Россия участвует в ряде международных тендеров на поставку военной техники Вьетнаму и заинтересована в совместных разработках вооружений. "Безусловно, у нас есть серьезные обращения от вьетнамской стороны. Надеюсь, что у нас после некоей паузы получатся более мощные проекты относительно тех, что были реализованы ранее", — сказал Михеев, подчеркнув, что Россия готова развивать совместные опытно-конструкторские работы с Вьетнамом.

Он уточнил, что в последние годы Москва выделяла Ханою ряд госкредитов на закупку военно-морской и бронетанковой техники.

Первый российский беспилотный вертолет ВРТ 300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китайские компании заинтересовались российскими арктическими беспилотниками

По информации главы Рособоронэкспорта, РФ рассчитывает подписать в 2017 году крупные контракты на поставки авиационной и военно-морской техники Таиланду. "Мы сейчас обсуждаем вопрос очередной поставки вертолетов Ми-8/17. Недавно я был на встрече с представителями минобороны Таиланда и главкомами всех видов войск. Рассчитываем, что в этом году выйдем на серьезные договоренности с тайской стороной. Это касается как авиации, так и военно-морского флота", — пояснил глава компании-продавца российского оружия.

Он добавил, что Рособоронэкспорт посетит с масштабной делегацией тайскую выставку вооружений Defense & Security, которая пройдет в ноябре в Бангкоке.

Глава ФСВТС отметил повышенное внимание иностранных участников к МАКС-2017. "Интерес к выставке огромен. Примерно 170 иностранных участников из 50 стран. Порядка 650 образцов техники военного назначения и 70 официальных делегаций представлены на МАКС", — сказал Шугаев.

По его словам, на авиасалоне представлены 115 летательных аппаратов, 18 самолетов ВКС России участвуют в демонстрационных полетах.

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Воздушные маневры многоцелевого МиГ-35: новейший истребитель России в действии

Сопровождение жизненного цикла

На полях авиасалона МАКС-2017 гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко и представитель Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Малайзии Мохамед Фадзар бин Суфада подписали соглашение о ремонте и модернизации парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны.

Презентация истребителя МиГ-35
© РИА Новости / Андрей Чаплыгин
Композитный "кукурузник" и летающий джип. Пять новинок авиасалона МАКС-2017

"Соглашение подтверждает продление наших контрактных обязательств по эксплуатации самолетов МиГ перед ВВС Малайзии. РСК "МиГ" будет продолжать сотрудничество и вести сопровождение этих самолетов", — сказал Тарасенко.

Малайзийская тема продолжилась на МАКС-2017 подписанием меморандума о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и совместным предприятием ATSC (Aerospace Technology Systems Corp.), который предусматривает поставки запасных частей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов Су-30 и МиГ-29.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подписала на МАКС-2017 пакет соглашений о капитальном ремонте парка турбореактивных двигателей АЛ-31ФП и их агрегатов, установленных на многоцелевые истребители Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

В ОДК сообщили, что дополнительные соглашения к рамочному контракту 2015 года были подписаны генеральным директором корпорации Александром Артюховым и генеральным директором ATSC Мохдом Фадзаром в присутствии главнокомандующего ВВС Малайзии Дато Шри Хаджи Аффенди. Срок действия рамочного контракта продлен до 2023 года.

Артюхов отметил, что Малайзия является одним из ключевых партнеров ОДК в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В рамках развития сотрудничества с малайзийскими партнерами наша корпорация заинтересована в формировании системы комплексной послепродажной технической поддержки ранее поставленных изделий. Уверен, что подписанные сегодня соглашения укрепят фундамент выстраиваемых нами отношений с малайзийскими эксплуатантами", — сказал он.

Ударный вертолёт Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Модернизированный Ми-28НМ поступит в войска с 2018 года

Королевские ВВС Малайзии в составе истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 эксплуатируют двигатели АЛ-31ФП и РД-33 разработки и производства ОДК.

В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малазийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году. Представитель ОАК ранее сообщал РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.

Гендиректор Рособоронэкспорта заявил журналистам на выставке, что РФ и Индия договорились об обслуживании ранее поставленной российской военной техники. "В этом году мы провели российско-индийскую межправкомиссию, в которой в том числе принимал участие министр обороны господин (Арун) Джейтли. Нам были определены шесть компаний, которые будут вести сотрудничество по обслуживанию российской техники на протяжении ее полного жизненного цикла", — сказал Михеев. Шесть компаний — это ОАК, ОДК, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), холдинг "Вертолеты России", концерн "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

В ходе деловой программы выставки гендиректор РСК "МиГ" и председатель правления компании "Казахстан инжиниринг" Вадим Шакшакбаев подписали соглашение о создании в Казахстане сервисного центра по обслуживанию самолетов марки "МиГ", стоящих на вооружении казахстанских сил воздушной обороны. Соглашение предполагает продвижение на казахстанский рынок новейших истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этого самолета.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевые истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на МАКС-2017 в Жуковском. 23 июля 2017

Public Days

Четверг, третий день работы авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, стал последним в деловой программе выставки. Большинство заявленных контрактов и соглашений были подписаны, потенциальным заказчикам представили новые разработки в сфере вооружений и военной техники.

Посетители на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Публика осталась довольна увиденным на МАКС-2017, несмотря на грозу

В пятницу на МАКС-2017 наряду со специалистами пошел массовый зритель – авиасалон был открыт для посещения всеми желающими (Public Days).

В 11.00 мск начались плановые полеты над Раменским. Первыми показали летные возможности винтокрылых машин пилоты холдинга "Вертолеты России".

После полудня полеты были прерваны на пару часов из-за грозы и проливного дождя. Затем полетная программа возобновилась показом возможностей нового российского самолета Sukhoi SuperJet 100. Зрители МАКС получили компенсацию за неудобства: они увидели, что умеют делать пилоты новейших российских крылатых машин, а также зарубежные мастера пилотажа.

Особенно удивил публику российский истребитель пятого поколения Т-50, называемый самолетом будущего. Его летные возможности выглядели просто запредельными для летательного аппарата тяжелее воздуха. Впрочем, все летавшие в ходе МАКС-2017 над аэродромом Раменское самолеты-участники авиашоу и их пилоты не остались без внимания и аплодисментов благодарных зрителей.

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© Ruptly
Гоночный болид Формулы 1 vs МиГ-29: Фестиваль скорости на МАКС-2017

С Раменского на Кубинку

Организаторы МАКС-2017 не смогли в воскресенье ответить на вопрос, где пройдет авиасалон в 2019 году.

В ходе посещения авиасалона в Жуковском во вторник президент России на стенде компании "Иркут" пообщался с летчиками-испытателями. Они рассказали ему о ходе испытательных процедур новых гражданских самолетов МС-21 и попросили не переносить МАКС-2019 с аэродрома Раменское в Жуковском на аэродром Кубинка в противоположной части Подмосковья.

Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А -50У представленные на МАКС-2017
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Чемезов: скорее всего, МАКС последний раз проходит в Жуковском

По мнению летного состава испытателей, которые базируются на аэродроме в Жуковском, там достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров сообщил журналистам, что решение о переносе авиасалона из Жуковского в Кубинку будет принято в 2018 году. Он отметил, что "если будет площадка готова и она будет лучше, она будет отвечать всем требованиям технологическим, которые выдвигаются, она будет использована".

"Этот вопрос требует очень взвешенного и толкового подхода. Безусловно, здесь в Жуковском сложилась своя инфраструктура, здесь есть определенная традиция. МАКС всегда идет как синоним города Жуковский, и надо посчитать, стоит ли овчинка выделки", — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин журналистам на МАКС-2017.

Владимир Путин выступает на церемонии открытия XIII Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. 18 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Летчики-испытатели попросили Путина оставить МАКС в Жуковском

По его словам, было бы интересно в одном центре собрать все выставки, но все-таки площадка в Кубинке более военно-техническая, а на МАКСе присутствует большое число гражданской авиационной техники. "Поэтому вопрос будет обсуждаться", — добавил вице-премьер.

Как заявил на пресс-конференции в рамках авиасалона глава "Ростеха", следующий МАКС скорее всего пройдет все же в Кубинке. "Скорее всего, нет (не пройдет в Жуковском). В районе Кубинки уже создан выставочный комплекс со всем необходимым", — сказал Сергей Чемезов, отметив, что в Кубинке запланировано увеличение взлетно-посадочной полосы.

На два года или навсегда прощается МАКС с Жуковским, в любом случае, он делает это на мажорной ноте.

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