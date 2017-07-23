МАКС-2017: полторы тысячи деловых встреч и почти полмиллиона посетителей

Посетители и самолеты ИЛ-76 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

Посетители и самолеты ИЛ-76 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 23 июл — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Тринадцатый международный авиакосмический салон МАКС-2017 прошел в подмосковном Жуковском: по предварительным данным, свыше 1 тысячи компаний-участниц провели около полутора тысяч деловых встреч; экспозицию и полетную программу авиашоу увидели около 450 тысяч человек. Организаторы авиасалона назвали его беспрецедентным по деловой активности.

МАКС-2017 проходил с 18 по 23 июля. Авиашоу завершилось в 18.00 мск на аэродроме Раменское Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском. Возможно, следующий авиасалон в 2019 году пройдет уже не в Жуковском, а в подмосковной Кубинке.

Авиасалон МАКС проходит с 1993 года раз в два года и является одним из крупнейших мероприятий такого рода в мире. Главная цель его проведения — демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. Главными новинками МАКС-2017 стали завершающий государственные испытания российский истребитель МиГ-35; модифицированный с учетом опыта, полученного российскими летчиками в Сирии, военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВН; линейка российских авиадвигателей и средства огневого поражения.

Беспрецедентный по деловой активности



Как сообщил в день завершения МАКС-2017 коммерческий директор ОАО "Авиасалон" Владимир Советкин, в ходе работы выставки в Жуковском было проведено около 1,5 тысячи деловых встреч; общий коммерческий потенциал авиакосмического салона составил около 350 миллиардов рублей. Он отметил, что общее число посетителей авиашоу может достигать 450 тысяч человек.

"По итогам деловой активности салон стал беспрецедентным, могу сказать только, что по линии организации деловых встреч в них участвовало более 1 тысячи компаний, и было проведено около полутора тысяч деловых встреч с потенциалом свыше 200 миллиардов рублей", — заявил Советкин журналистам.

Ранее заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, возглавлявший делегацию компании на выставке МАКС-2017, сообщил журналистам, что "в ходе деловой программы МАКС-2017 российский спецэкспортер провел переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписано 15 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве. "Это превысило ожидаемый нами результат", — добавил он.

Ладыгин рассказал журналистам в ходе салона, что авиация в экспорте продукции военного назначения Рособоронэкспорта в 2017 году превысит 50%. "Не секрет, что авиационный компонент занимает львиную долю в наших поставках. Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для военно-воздушных сил по нашим контрактам составил около 2 миллиардов долларов. Ожидаем, что по итогам МАКС сможем увеличить портфель заказов", — заявил он.

Сейчас портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта на авиационную продукцию превышает 19 миллиардов долларов. За последние пять лет ежегодная доля ее поставок в общем объеме экспорта компании составляла около 45%. В 2016 году из более чем тысячи подписанных контрактных документов три самых крупных пришлись на авиатехнику.

"По нашим прогнозам, тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках Рособоронэкспорта в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны Ближнего Востока и АТР", — сказал Ладыгин.

По его словам, интерес к российской боевой авиации резко возрос с началом операции ВКС России в Сирии. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков в ходе презентаций и показов был проявлен к самолетам Су-35, Су-32, Су-30СМЭ, МиГ-35, Як-130, Як-152, Ил-76МД-90А; вертолетам Ка-52, Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17В-5, Ми-171Ш; зенитным ракетным системам С-400.

Он отметил, что ходе переговоров иностранные партнеры подтвердили желание продолжать контакты по представляющим интерес проектам в ходе Армейских международных игр-2017 и международного военно-технического форума "Армия-2017".

Пример результативных переговоров привел журналистам в ходе работы выставки гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "На МАКС-2017 мы заключили с китайской стороной контракт на поставку четырех современных вертолетных двигателей ВК-2500, которые могут быть установлены на вертолеты типа Ми-17 в рамках ремоторизации. Поставка двигателей будет выполнена нами в 2018 году", — пояснил Михеев.

Вертолеты Ми-8/17 применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в охране лесов и рыбных промыслов. На сегодняшний день выпущено более 12 тысяч вертолетов серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран.

По данным руководителя оперативного штаба по обеспечению безопасности МАКС-2017, заместителя начальника главного управления МВД России по Московской области Андрея Липилина, безопасность на авиасалоне обеспечили более 2,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии.

Он отметил, что во время выставки не было допущено ни одного криминального случая. "Единственные происшествия — это за два дня массового посещения выставки было потеряно 29 детей. Сотрудниками полиции они были найдены и возвращены все до одного родителям", — сказал Липилин.

Он уточнил, что у посетителей МАКС-2017 было изъято более тысячи колюще-режущих предметов и полтысячи бутылок со спиртным.

Оценка президента



Экспозицию международного авиакосмического салона в минувший вторник посетил и глава российского государства Владимир Путин. Он посмотрел образцы и разработки авиационно-космической отрасли и отметил всемирный масштаб выставки.

"МАКС действительно вышел на высокий уровень, стал ожидаемым событием для любителей аэрокосмической техники", — заявил Путин.

Он отметил, что Россия сохраняет сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической отрасли, этот потенциал будет укрепляться.

"За последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана весомая государственная поддержка, проведена серьезная модернизация мощностей, реализуются проекты по созданию новой конкурентоспособной гражданской техники, в их числе вертолет Ка-62, магистральный лайнер МС-21. Отмечу также, что у нас по-прежнему сильные позиции в военном авиастроении и ракетно-космической сфере. Потенциал этих отраслей будет укрепляться в дальнейшем", — сказал президент РФ.

Он заявил, что Россия будет наращивать долю отечественной авиатехники на внутреннем и мировом рынках, а также развивать систему послепродажного сервиса. "В том числе речь может идти о наших нефтегазовых компаниях, других корпорациях с госучастием", — уточнил глава государства, добавив, что необходимо изменить ситуацию, когда авиатехника закупается за рубежом в больших количествах.

По словам президента РФ, МАКС-2017 поможет укреплению производства и кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренний и зарубежные рынки.

В ходе посещения авиасалона глава российского государства осмотрел космический павильон, где его больше всего заинтересовали лунные аппараты — "Луна-24", который в 1976 году побывал на спутнике Земли, и "Луна Глоб", который должен стартовать в 2019 году и не менее года проработать на спутнике.

В приветствии участникам и гостям авиакосмического салона Путин напомнил, что история МАКС началась 25 лет назад — с проведения в городе Жуковский "МосАэроШоу". По его словам, за это время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли и по праву стал событием мирового масштаба.

Космическая составляющая



На МАКС-2017 был сделан ряд заявлений о космических перспективах России. Так, глава Центра имени Хруничева Алексей Варочко сообщил журналистам, что вторая ракета-носитель тяжелого класса "Ангара" готова и в феврале-марте будет доставлена на космодром.

Российская ракета-носитель с двигателями на метане, разработку которой ведет Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", может получить название "Союз-7". Об этом сообщил журналистам гендиректор РКЦ Александр Кирилин. "Раньше "Союз-5" планировали под СПГ (сжиженный природный газ), теперь проект по ракете на СПГ продолжаем под маркой "Союз-7", — сказал Варочко.

До недавнего времени РКЦ "Прогресс" разрабатывал ракету среднего класса в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс". Затем ракета получила название "Союз-5". Это ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем — в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса под ракеты "Зенит" на космодроме "Байконур".

Как заявил глава предприятия-производителя спутников "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени Решетнева Николай Тестоедов, создание первого независимого от импорта навигационного спутника "Глонасс-К2" может завершиться к 2021 году.

Ранее заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов говорил, что основные проектные проработки завершатся до конца 2016 года, а запуск навигационного космического аппарата "Глонасс-К2" планировался на 2019–2020 годы.

Тестоедов также рассказал, что навигационный космический аппарат "Глонасс-К1" будет готов к запуску к концу 2018 года, при этом он уточнил, что перед запуском новых спутников "необходимо сначала израсходовать наземный резерв "Глонассов-М".

Космос без санкций



В 2017 году США получат большое число российских ракетных двигателей в рамках ранее подписанных контрактов, заявил журналистам на выставке в Жуковском глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. "В этом году намечен наибольший объем поставок: 11 двигателей РД-180 для американских ракет Atlas V и четыре двигателя РД-181 для американской ракеты Antares", — сказал он.

Ранее сообщалось, что согласован законопроект о введении новых санкций против России и Ирана, в котором из-под санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией и взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо, поскольку российские ракетные двигатели РД-180 и РД-181 используются на американских ракетах Atlas V и Antares.

В космической сфере Россия продолжает развивать взаимодействие и с Китаем. Об этом, в частности, свидетельствует подписание меморандума о сотрудничестве между российской компанией "Главкосмос — пусковые услуги" и китайской Expace Technology.

"Мы видим ряд направлений, по которым мы можем сотрудничать с Китаем. Это не означает, что мы будем выполнять запуски на китайских ракетах, или они на российских. Пока это первый шаг, будем взаимодействовать", — прокомментировал подписание меморандума гендиректор российской компании Александр Серкин.

О проблемном моменте подготовки российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2020" рассказал журналистам на подмосковном авиашоу гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский.

По его информации, на подготовку посадочного модуля российско-европейской миссии на космодроме Байконур понадобится больше времени, сейчас предприятие-изготовитель пытается ускорить сроки создания аппарата.

"По десантному модулю у нас график подписан с европейцами. Мы работаем в соответствии с графиком, отставания от графика нет. Мы уточнили вместе с европейцами сроки подготовки аппарата на космодроме, они несколько увеличились, мы сейчас ищем возможности сдвинуть "влево" сроки изготовления", — сказал Лемешевский.

"В первую очередь, не совсем четко посчитали, придется перебирать ровер, космический аппарат в связи с установкой нагревателей, работающих на изотопных материалах, это придется делать прямо на Байконуре, на площадке", — пояснил он причины изменения в графике подготовки спускаемого аппарата.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli ("Скиапарелли"). Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы, которая проведет длительные климатические измерения для проверки существующих моделей атмосферы Красной планеты.

Как заявил на МАКС-2017 генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вёрнер, агентство рассчитывает на еще более тесное сотрудничество с Россией по Луне и Марсу, а также по низкой околоземной орбите и в области освоения дальнего космоса.

"Отношения между нами просто идеальные. И мы рассчитываем на более тесную кооперацию с Россией по совместным проектам на низкой околоземной орбите и освоению дальнего космоса, а также совместной работе по международной космической станции", — сказал Вернер.

Он отметил, что с МКС недавно вернулся французский астронавт ЕКА Тома Песке, на следующей неделе планируется запуск итальянца Паоло Несполи, в 2018 году снова полетит немецкий астронавт ЕКА Александр Герст.

"Мы рассматриваем Россию и Роскосмос как чрезвычайно надежного партнера, с которым мы планируем сотрудничать в течение десятилетий. Мы разрабатываем новый долгосрочный план совместной работы", — подчеркнул Вернер.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что "сотрудничество между ЕКА и Роскосмосом уже идет довольно интенсивно, есть хорошие результаты". "Мы подписали два года назад новое соглашение о сотрудничестве с ЕКА, в рамках которого активизировали работу по проекту ExoMars-2020, его реализация идет в графике. Помимо существующих проектов, мы действительно хотим расширить сотрудничество с ЕКА", — добавил Комаров.

Он сообщил журналистам, что российская лунная станция "Луна-27" получит посадочное оборудование производства ЕКА. "Мы планируем посадку на (южном) полюсе…, где надо обеспечить точную посадку. Эту функцию будут выполнять приборы, которые поставит ЕКА", — сказал Комаров.

По словам главы ЕКА, на аппарате будет установлена бурильная система, которую также обеспечит европейская сторона.

Новейшая авиатехника



Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Виктор Бондарев отметил, что на международном авиасалоне в Жуковском представлено много новейших образцов военной техники, которые интересны и необходимы ВКС.

"Конечно, вы видели много нового — много того, что нас на самом деле интересует, и того, что действительно необходимо ВКС. Мы это, естественно, будем пробовать, будем брать, испытывать, смотреть, а потом ставить на вооружение", — сказал Бондарев.

Он сделал ряд заявлений, касающихся перспективной техники и вооружения для ВКС России. В частности, он сказал, что первый этап испытаний российского истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50) планируется завершить в декабре, и назвал Т-50 "прекрасной машиной", уже показавшей свои возможности в летной программе выставки МАКС-2017.

"Сегодня историческое событие — в рамках авиасалона МАКС подписано предварительное заключение по государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. Переходим ко второму этапу испытаний. Также получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов", — сказал Бондарев в четверг — день завершения деловой программы выставки.

Как сообщил журналистам на авиашоу президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, Минобороны и ОАК обсуждают поставку 12 Т-50 в первой партии. По его словам, предсерийное производство истребителя запланировано с 2019 года. Ранее министр обороны Сергей Шойгу говорил, что в 2019 году первые истребители должны поступить в войска.

Главком также сообщил, что новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 будет закупаться для ВКС России. "За этим самолетом, я думаю, будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", — сказал Бондарев.

Сроки покупки самолета российским военным ведомством конкретизировал журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, заявив, что приобретать МиГ-35 военное ведомство начнет с 2018 года в рамках новой госпрограммы вооружений.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.

По словам Борисова, Минобороны России планирует закупить около 50 модернизированных бомбардировщиков Ту-160, серийное производство которых начнется с 2021 года. "Начало 2018 года — первый полет самолета в новом облике, с 2021 года серийное производство по три-четыре самолета в год. Мы намерены закупать около 50 самолетов этой марки", — пояснил замминистра обороны РФ.

Он сообщил, что российское военное ведомство запланировало к 2020 году закупить около 15 средних многоцелевых вертолетов Ми-38.

Ми-38 — многоцелевой вертолет средней грузоподъемности, оснащенный новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом. В конструкции машины широко используются композитные материалы, в том числе в несущем и хвостовом винтах. Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Он может эксплуатироваться в морском, тропическом и холодном климате. Первый фюзеляж серийного Ми-38 недавно был собран на Казанском вертолетном заводе.

Перспективы для обороны



Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин сообщил журналистам в день открытия МАКС-2017, что рассчитывает на создание опытного образца легкого истребителя пятого поколения до 2025 года — новая госпрограмма вооружения (ГПВ) предполагает создание такого самолета. Рогозин отказался комментировать вопрос о перспективном авиационном комплексе дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что облик его определен.

Россия намерена в 2020–2022 годах получить ряд гиперзвуковых "авиационных средств поражения", заявил Борисов. По его словам, самым ценным является достижение гиперзвука не ракетами, а прямоточными двигателями. "Мы, оценивая научно-технический задел в этой области, не видим, что мы сильно отстали, а находимся примерно на одном уровне с ведущими странами, которые работают в этой области", — добавил замминистра обороны РФ.

По информации Борисова, Минобороны обсуждает с авиастроителями создание самолета "с укороченным взлетом и посадкой, возможно, вертикального взлета и посадки" для авианосцев на базе "Як".

Он пояснил, что в рамках госпрограммы вооружений предусмотрена закладка нового авианосца. "У нас на конец госпрограммы вооружений 2018-2025 годов запланирована закладка авианесущего крейсера. Думаю, что тогда возникнет необходимость разработки нового палубного самолета, возможно, вертикального взлета", — сказал Борисов журналистам.

Ранее заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России по вооружению, вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что Минобороны запланировало строительство нового авианосца.

Перспективы экспорта



Наиболее обсуждаемыми перспективными направлениями в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) России с зарубежными государствами являются готовящийся к подписанию с Индонезией контракт на поставку истребителей Су-35, возможные поставки российских корабельных вертолетов Ка-52К для стоящих на вооружении ВМС Египта кораблей типа "Мистраль", переговоры Москвы и Анкары о возможной поставке Турции зенитных ракетных систем С-400.

Как заявил в день открытия выставки МАКС-2017 генеральный директор Рособоронэкспорта, продажа новейших истребителей Су-35 за рубеж является в этом году приоритетной программой компании. "Су-35 — одна из звезд этого салона. Он будет летать вместе с Т-50. Это одна из приоритетных программ (Су-35) Рособоронэкспорта на 2017 год. Мы надеемся, что у нас в этом году все сложится", — сказал Михеев, имея в виду планирующееся подписание нескольких контрактов.

Ранее он заявлял РИА Новости, что, в частности, планируется подписать контакт на поставку Су-35 в Индонезию и в ОАЭ. Сейчас Россия реализует контракт на поставку 24 Су-35 в Китай.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев сообщил, что ведомство подготовило паспорт для продвижения экспорта самолета МиГ-35. "Серьезная работа ведется по его продвижению, маркетингу со стороны Рособоронэкспорта совместно с ОАК и РСК "МиГ", — сказал Шугаев.

"Особенно хотелось бы отметить, что МиГ-35 — это самолет нового поколения "4++", оснащен очень серьезным вооружением, новым бортовым оборудованием. Скажу вам честно: большую зависть вызывает у наших конкурентов, и это хорошо", — добавил он.

Шугаев сообщил журналистам, что Россия завершит контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Китаю в 2019 году. "В прошлом году были поставлены первые машины. Техника уже эксплуатируется, отзывы китайской стороны весьма позитивные", — отметил глава ФСВТС.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение "4++" условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, Россия в рамках контракта поставит в 2017 году китайской стороне 10 машин, первые четыре истребителя Пекин получил в прошлом году.

Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский сообщил журналистам, что первые поставки вертолетов Ка-226Т Индии начнутся через два года после подписания контракта о создании совместного производства вертолетов Ка-226Т в Индии.

Соглашение между РФ и Индией о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, "Вертолеты России" совместно с Рособоронэкспортом организуют поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолета Ка-226Т и его модификаций в числе 200 единиц, не менее 140 единиц должны быть произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. По плану совместное предприятие будет выпускать до 35 Ка-226Т в год с возможностью увеличения объемов производства.

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработан для выполнения транспортных и специальных задач в любых метеоусловиях. Вертолет способен перевозить до 1,5 тонны грузов на расстояние до 600 километров, взлетная масса машины — 3,4 тонны.

Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с Европой по вертолетам, заявил журналистам Шугаев. "Европа занимает незначительный процент в системе ВТС — 1-2%. Тем не менее, сотрудничество продолжается. Есть заводы в Чехии и Болгарии, которые осуществляют ремонт наших вертолетов в интересах ВВС Афганистана", — рассказал он.

В покупке широкого перечня вооружений у России заинтересованы Филиппины, но этот вопрос требует серьезной проработки, сказал журналистам в ходе работы выставки директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Ранее посол Филиппин в РФ Карлос Соррета сообщал, что Манила планирует приобрести в РФ оружие частично из имеющихся у нее на текущий момент средств, частично — в кредит, Москва предложила для этого "очень хорошие условия".

Пока между Россией (СССР) и Филиппинами не заключено ни одного контракта по линии ВТС. Между тем закупка вооружения у традиционного филиппинского партнера по ВТС — Соединенных Штатов — становится все более проблематичной из-за условий, которые выдвигает американская сторона.

Россия к концу 2017 года планирует завершить поставки истребителей МиГ-29 в Сербию, сообщил журналистам на выставке директор ФСВТС. Ранее официально сообщалось, что РФ в рамках военно-технической помощи планирует передать Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 бронированных разведывательных машин БРДМ-2.

В интервью РИА Новости президент Сербии Александр Вучич заявлял, что поставки оружия из России должны обеспечить защиту и не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО. Сейчас, по словам Вучича, у Сербии есть "три или четыре МиГ-29".

По словам Шугаева, сербские партнеры выражают заинтересованность в поставках дивизионов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. "Этот вопрос обсуждается", — сказал он.

Как заявил журналистам на МАКС-2017 генеральный директор Рособоронэкспорта, Россия участвует в ряде международных тендеров на поставку военной техники Вьетнаму и заинтересована в совместных разработках вооружений. "Безусловно, у нас есть серьезные обращения от вьетнамской стороны. Надеюсь, что у нас после некоей паузы получатся более мощные проекты относительно тех, что были реализованы ранее", — сказал Михеев, подчеркнув, что Россия готова развивать совместные опытно-конструкторские работы с Вьетнамом.

Он уточнил, что в последние годы Москва выделяла Ханою ряд госкредитов на закупку военно-морской и бронетанковой техники.

По информации главы Рособоронэкспорта, РФ рассчитывает подписать в 2017 году крупные контракты на поставки авиационной и военно-морской техники Таиланду. "Мы сейчас обсуждаем вопрос очередной поставки вертолетов Ми-8/17. Недавно я был на встрече с представителями минобороны Таиланда и главкомами всех видов войск. Рассчитываем, что в этом году выйдем на серьезные договоренности с тайской стороной. Это касается как авиации, так и военно-морского флота", — пояснил глава компании-продавца российского оружия.

Он добавил, что Рособоронэкспорт посетит с масштабной делегацией тайскую выставку вооружений Defense & Security, которая пройдет в ноябре в Бангкоке.

Глава ФСВТС отметил повышенное внимание иностранных участников к МАКС-2017. "Интерес к выставке огромен. Примерно 170 иностранных участников из 50 стран. Порядка 650 образцов техники военного назначения и 70 официальных делегаций представлены на МАКС", — сказал Шугаев.

По его словам, на авиасалоне представлены 115 летательных аппаратов, 18 самолетов ВКС России участвуют в демонстрационных полетах.

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Сопровождение жизненного цикла



На полях авиасалона МАКС-2017 гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко и представитель Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Малайзии Мохамед Фадзар бин Суфада подписали соглашение о ремонте и модернизации парка истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении этой страны.

"Соглашение подтверждает продление наших контрактных обязательств по эксплуатации самолетов МиГ перед ВВС Малайзии. РСК "МиГ" будет продолжать сотрудничество и вести сопровождение этих самолетов", — сказал Тарасенко.

Малайзийская тема продолжилась на МАКС-2017 подписанием меморандума о сотрудничестве между Рособоронэкспортом и совместным предприятием ATSC (Aerospace Technology Systems Corp.), который предусматривает поставки запасных частей для ранее поставленных в Малайзию российских самолетов Су-30 и МиГ-29.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подписала на МАКС-2017 пакет соглашений о капитальном ремонте парка турбореактивных двигателей АЛ-31ФП и их агрегатов, установленных на многоцелевые истребители Су-30МКМ Королевских ВВС Малайзии.

В ОДК сообщили, что дополнительные соглашения к рамочному контракту 2015 года были подписаны генеральным директором корпорации Александром Артюховым и генеральным директором ATSC Мохдом Фадзаром в присутствии главнокомандующего ВВС Малайзии Дато Шри Хаджи Аффенди. Срок действия рамочного контракта продлен до 2023 года.

Артюхов отметил, что Малайзия является одним из ключевых партнеров ОДК в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В рамках развития сотрудничества с малайзийскими партнерами наша корпорация заинтересована в формировании системы комплексной послепродажной технической поддержки ранее поставленных изделий. Уверен, что подписанные сегодня соглашения укрепят фундамент выстраиваемых нами отношений с малайзийскими эксплуатантами", — сказал он.

Королевские ВВС Малайзии в составе истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 эксплуатируют двигатели АЛ-31ФП и РД-33 разработки и производства ОДК.

В 1994-1995 годах РФ поставила в Малайзию 18 истребителей МиГ-29. Следующий крупный контракт на поставку 18 истребителей Су-30МКМ (малазийская модификация Су-30) был завершен в 2009 году. Представитель ОАК ранее сообщал РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.

Гендиректор Рособоронэкспорта заявил журналистам на выставке, что РФ и Индия договорились об обслуживании ранее поставленной российской военной техники. "В этом году мы провели российско-индийскую межправкомиссию, в которой в том числе принимал участие министр обороны господин (Арун) Джейтли. Нам были определены шесть компаний, которые будут вести сотрудничество по обслуживанию российской техники на протяжении ее полного жизненного цикла", — сказал Михеев. Шесть компаний — это ОАК, ОДК, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), холдинг "Вертолеты России", концерн "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

В ходе деловой программы выставки гендиректор РСК "МиГ" и председатель правления компании "Казахстан инжиниринг" Вадим Шакшакбаев подписали соглашение о создании в Казахстане сервисного центра по обслуживанию самолетов марки "МиГ", стоящих на вооружении казахстанских сил воздушной обороны. Соглашение предполагает продвижение на казахстанский рынок новейших истребителей МиГ-35 и локализацию производства агрегатов этого самолета.

Public Days

Четверг, третий день работы авиасалона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, стал последним в деловой программе выставки. Большинство заявленных контрактов и соглашений были подписаны, потенциальным заказчикам представили новые разработки в сфере вооружений и военной техники.

В пятницу на МАКС-2017 наряду со специалистами пошел массовый зритель – авиасалон был открыт для посещения всеми желающими (Public Days).

В 11.00 мск начались плановые полеты над Раменским. Первыми показали летные возможности винтокрылых машин пилоты холдинга "Вертолеты России".

После полудня полеты были прерваны на пару часов из-за грозы и проливного дождя. Затем полетная программа возобновилась показом возможностей нового российского самолета Sukhoi SuperJet 100. Зрители МАКС получили компенсацию за неудобства: они увидели, что умеют делать пилоты новейших российских крылатых машин, а также зарубежные мастера пилотажа.

Особенно удивил публику российский истребитель пятого поколения Т-50, называемый самолетом будущего. Его летные возможности выглядели просто запредельными для летательного аппарата тяжелее воздуха. Впрочем, все летавшие в ходе МАКС-2017 над аэродромом Раменское самолеты-участники авиашоу и их пилоты не остались без внимания и аплодисментов благодарных зрителей.

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С Раменского на Кубинку



Организаторы МАКС-2017 не смогли в воскресенье ответить на вопрос, где пройдет авиасалон в 2019 году.

В ходе посещения авиасалона в Жуковском во вторник президент России на стенде компании "Иркут" пообщался с летчиками-испытателями. Они рассказали ему о ходе испытательных процедур новых гражданских самолетов МС-21 и попросили не переносить МАКС-2019 с аэродрома Раменское в Жуковском на аэродром Кубинка в противоположной части Подмосковья.

По мнению летного состава испытателей, которые базируются на аэродроме в Жуковском, там достаточная по площади территория, развитая инфраструктура и должный уровень безопасности.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров сообщил журналистам, что решение о переносе авиасалона из Жуковского в Кубинку будет принято в 2018 году. Он отметил, что "если будет площадка готова и она будет лучше, она будет отвечать всем требованиям технологическим, которые выдвигаются, она будет использована".

"Этот вопрос требует очень взвешенного и толкового подхода. Безусловно, здесь в Жуковском сложилась своя инфраструктура, здесь есть определенная традиция. МАКС всегда идет как синоним города Жуковский, и надо посчитать, стоит ли овчинка выделки", — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин журналистам на МАКС-2017.

По его словам, было бы интересно в одном центре собрать все выставки, но все-таки площадка в Кубинке более военно-техническая, а на МАКСе присутствует большое число гражданской авиационной техники. "Поэтому вопрос будет обсуждаться", — добавил вице-премьер.

Как заявил на пресс-конференции в рамках авиасалона глава "Ростеха", следующий МАКС скорее всего пройдет все же в Кубинке. "Скорее всего, нет (не пройдет в Жуковском). В районе Кубинки уже создан выставочный комплекс со всем необходимым", — сказал Сергей Чемезов, отметив, что в Кубинке запланировано увеличение взлетно-посадочной полосы.

На два года или навсегда прощается МАКС с Жуковским, в любом случае, он делает это на мажорной ноте.