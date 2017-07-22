В Ингушетии строят тепличный комплекс за 1,8 млрд рублей

МАГАС, 22 июл — РИА Новости. Инвесторы начали в Ингушетии строительство крупного тепличного комплекса, в проект планируется вложить порядка 1,8 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости помощник-советник министра сельского хозяйства и продовольствия республики Адам Буражев.



"Это инвестиционный проект "Агрокомплекс "Сунжа" по строительству тепличного комплекса площадью 10 га.В строительстве объекта принимает участие турецкая строительная фирма "ASERA", а также ряд европейских компаний, производящих системы для теплиц. на предприятии будет создано более 200 новых рабочих мест", — рассказал Буражев.



По его словам, объект будут строить в два этапа. Первая очередь предполагает возведение тепличных хозяйств мощностью до девяти тысяч

тонн овощей, в основном, томатов. Первый этап завершится до конца этого года. Реализацию второго этапа планируется начать в 2018 году и

завершить в 2019 году. Он отметил, что при реализации проекта будут использоваться климатические преимущества региона — большое количество солнечных дней, уникальные характеристики воды для полива и питания растений. В частности, будет использоваться вода из оросительной системы, поступающей из горной реки Ассы.



Тепличный комплекс посетил и глава республики Юнус-Бек Евкуров, который остался доволен увиденным. По его словам, теплицы необходимо

строить с применением самых современных технологий выращивания овощей и оборудовать высокотехнологичным оборудованием.



"Видно, что инвесторы серьезно и ответственно подошли к реализации проекта. Сегодня необходимо уже думать над продвижением своей

продукции. Для этого надо предусмотреть строительство фирменного магазина, где будет представлена продукция хозяйства по доступным

ценам", — подчеркнул Евкуров.

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