Блеск и нищета Vertu: как разорился производитель супердорогих телефонов

На днях крупнейшие британские деловые издания сообщили: производитель самых дорогих смартфонов в мире Vertu обанкротился — он сворачивает производство и распускает всю команду из 200 человек. Бренд, телефоны которого стоили от 10 000 до 40 000 долларов, накопил огромные долги — 160 миллионов долларов. В отчаянной попытке спасти бизнес Vertu попытался реструктуризировать долг, но кредиторы оказались непреклонны. Как компания, чьи устройства почти 20 лет были олицетворением роскоши и финансового успеха, подошла к краху и удастся ли новому владельцу возродить бренд — в материале РИА Новости.

Как все начиналось

Своим появлением в 1998 году компания Vertu обязана финской Nokia — тогдашнему лидеру рынка мобильных телефонов, которая открыла дочернее предприятие в Великобритании. Идейным вдохновителем Vertu стал ведущий дизайнер Nokia Фрэнк Нуово, но свою причастность к бренду премиум-сегмента финны старались не афишировать.

Задумка состояла в том, чтобы сделать мобильник, который будет выглядеть как роскошное ювелирное изделие и подчеркнет высокий социальный статус обладателя. Vertu стала применять для отделки дорогостоящие материалы — кожу, титан, золото, платину, делала экраны из сапфира и украшала устройства драгоценными камнями. Фишкой стали ручная сборка каждого аппарата и эксклюзивный круглосуточный консьерж-сервис, который мог и забрать вещи у владельца в химчистку, и организовать ему VIP-посещение ресторана.

Из рук в руки

Статусная продукция пришлась по душе богачам из Саудовской Аравии, бизнесменам из Китая и нуворишам из России. Vertu продавала устройств на 200 миллионов долларов в год.

Дела у родительской компании тем временем шли значительно хуже — Nokia сокращала персонал и искала средства, чтобы поддержать производство. В 2011 году Nokia лишилась звания крупнейшего в мире производителя смартфонов, а год спустя продала большую часть акций Vertu шведской EQT. Vertu к тому времени уже начала отставать от стремительно меняющегося рынка, и шведы взяли новый курс: перевели телефоны с непопулярных операционных систем на Android и стали использовать вместо кнопок технологию сенсорного экрана.

Но было уже поздно: прогрессивные конкуренты Apple и Samsung стремительно захватывали рынок, а Vertu так и не смогла предложить своим клиентам ничего нового.

В результате продажи элитных телефонов начали неуклонно снижаться, в 2014 году компания отчиталась о 65 миллионах долларов убытков, а купившие ее в 2015-м китайцы избавились от нее уже через полтора года.

До и после iPhone

В последних моделях этих телефонов начинка, в общем-то, соответствует современным требованиям. Например, новые смартфоны Vertu Aster Chevron оснащены четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon, 64 Гб встроенной памяти, 13-мегапиксельной основной камерой и достаточно емким аккумулятором — 2275 мАч. Люксовость создают титановый корпус и фирменный экран из сапфирового стекла. Цена аппарата — 300 тысяч рублей. Но эксперты указывают — технические характеристики сегодняшних флагманов превосходят то, что предлагает Vertu, — их технологии отточены и постоянно совершенствуются, при этом они почти в десять раз дешевле и ориентируются на массовое производство.

Это поняла и целевая аудитория богачей, на которую бренд делал ставку многие годы: они уже не хотят переплачивать за красивую упаковку. Но тот же iPhone при большом желании и за дополнительную плату (5-10 тысяч долларов) по заказу "оденут" в корпус из кожи, платины или чистого золота.

"Всю историю Vertu можно определить как "до и после iPhone". Как только последний начал свое стремительное восхождение, роскошь становилась все менее важна, чем удобство использования. А потому Vertu со своими сапфировыми экранами все более бессмысленны и находят все меньше отклика. Вообще непонятно, кто будет покупать Android-смартфон за 30 тысяч долларов", — отмечают эксперты авторитетного портала о технологиях TechCrunch.

Критики иронизируют и над фирменной надписью Handmade in England, выгравированной на внутренней части аппарата. Маркетологам прочно удалось закрепить в сознании своих богатых клиентов идею о том, что аппараты создают исключительно в Англии, и заложить ее в цену. Тем не менее большинство комплектующих для всех моделей Vertu поставляют все те же китайские и европейские производители.

Технологически, как отмечают наблюдатели, запрыгнуть с лидерами рынка в один вагон Vertu вряд ли удастся, время безнадежно упущено. Эксперты склоняются и к тому, что новый владелец Vertu, турецкий миллиардер Хакан Узан, быстрее похоронит бренд, чем его возродит.

© Фото : Vertu Смартфон Vertu Signature Touch Navy Alligator © Фото : Vertu Смартфон Vertu Signature Touch Navy Alligator

Кто такой Хакан Узан и зачем ему Vertu

По данным британской Daily Telegraph, в марте 2017 года Vertu купила кипрская компания Baferton, принадлежащая турецкому бизнесмену Хакану Узану, за 61 миллион долларов. Узан — выходец из влиятельной турецкой семьи, владевшей в свое время строительной компанией Uzan Holding, в которую входили в том числе мобильные операторы и банки.

Вокруг семьи Узан нередко возникали скандалы. Например, в 2002 году ее уличили в нецелевом использовании кредита на два миллиарда долларов: выяснилось, что деньги пошли не на развитие cотовой связи в Турции, а на покупку недвижимости на Манхэттене, самолетов и яхт. Наблюдатели позже шутили, что Хакан Узан попросил помощника купить ему телефон Vertu, а тот не глядя купил всю компанию целиком. И уже спустя два месяца совершил фатальную ошибку: представил самый дорогой смартфон в истории компании — Signature Cobra Limited Edition за 360 тысяч долларов. Эксперты уверены: тем самым он забил последний гвоздь в крышку гроба Vertu.

Новый владелец, впрочем, не опускает руки: он намерен перенести все производство Vertu в Китай и запустить продажи китайских Vertu в конце этого года. Об элитарности здесь говорить явно не придется. В лучшем случае это будет еще один китайский смартфон второго или третьего эшелона, и былая слава Vertu будет явно работать не в его пользу.