Депутат Госдумы требует провести расследование из-за скандала с Siemens

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик требует провести расследование и установить виновных в раздувании скандала вокруг поставки турбин на строящиеся электростанции в Симферополе и Севастополе.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым были незаконно поставлены все четыре его турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций.

По словам Белика, обычная перевозка российского оборудования на полуостров превратилась в международный скандал.

"Санкционный скандал растет не из чего, ведь в Крым поставлено российское оборудование. Наши российские турбины стояли на причале по нескольку дней на глазах у всех. Кто-то проходил мимо, а кто-то, расставив запятые и создав лживые предпосылки, выбрасывал в соцсети, а затем в западные СМИ информацию, что это турбины Siemens. Должностные лица, ответственные за перевозку прекрасно знали, что Крым находится под особым прицелом не только украинских и западных журналистов, но и скорее всего спецслужб и подобный скандал – это огромный репутационный ущерб нашей стране", — сказал Белик РИА Новости.

По его словам, требования Siemens смехотворны, ведь не предоставлены никакие доказательства.

"Но тем не менее, мы имеем на сегодня санкционный скандал, в котором виноваты конкретные лица, у которых не хватило либо возможностей, либо способностей доставив турбины в порт и в этот же день увезти их к месту назначения, чтобы не создавать прецедента для провокации", — подчеркнул депутат.