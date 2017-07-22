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Экономика

Эксперты ОПЕК+ при участии Ливии и Нигерии обсудят венское соглашение

08:1322.07.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПеред началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене. Архивное фотоПеред началом официальной встречи Организации стран-экспортеров нефти в Вене. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл — РИА Новости. Эксперты стран ОПЕК, в том числе представители Ливии и Нигерии, а также ряда не входящих в эту организацию нефтедобывающих государств (ОПЕК+) соберутся в субботу в северной столице России Санкт-Петербурге, чтобы обсудить в рамках заседания технического мониторингового комитета ход выполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

Добыча нефти на Ближнем Востоке. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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Встреча техкомитета пройдет в преддверии четвертого заседания министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+. Оно состоится 24 июля также в Петербурге.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Для контроля за соблюдением соглашения и выработке рекомендаций по корректировке его условий был создан министерский мониторинговый комитет, который собирается раз в два месяца. В него входят представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и РФ.

За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц. В заседаниях также принимает участие генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Повестка дня

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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На встрече в Петербурге техкомитет, как обычно, будет работать над подготовкой доклада для министерского комитета о текущих результатах соглашения ОПЕК+. Однако привычный ход проведения заседания экспертов в этот раз изменит участие в нем представителей новых, не входящих в комитет стран, — Ливии и Нигерии.

Ливия и Нигерия были освобождены от обязательств по соглашению ОПЕК+, поскольку их нефтяная промышленность сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако уверенная динамика восстановления добычи нефти в этих странах, а также в США привели к тому, что цена на нефть в июне опускалась ниже 45 долларов за баррель марки Brent.

Согласно данным ОПЕК со ссылкой на вторичные источники, среднесуточная добыча нефти в Ливии выросла с 528 тысяч баррелей в день в октябре до 852 тысяч баррелей в сутки по итогам июня. В Нигерии среднесуточное нефтепроизводство увеличилось с 1,615 миллиона баррелей в день в октябре до 1,733 миллиона баррелей в сутки в июне.

При этом ранее в июле агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что добыча нефти в Ливии уже достигла уровня в 1,1 миллиона баррелей в день.

Ряд экспертов высказывает мнение, что ОПЕК+ может достичь своей цели по стабилизации цены в диапазоне 50-60 долларов только при увеличении объема сокращения добычи нефти. Так, председатель консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки оценил необходимые дополнительные сокращения добычи нефти участниками сделки ОПЕК+ в 700 тысяч баррелей в день.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
© РИА Новости, Инфографика
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Структура и задачи ОПЕК

Позиции сторон

Нефтяная вышка. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
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Генсек ОПЕК ранее в июле заявил, что рост добычи нефти в Ливии и Нигерии не влияет на эффективность сделки ОПЕК+, так как такая возможность была предусмотрена изначальным соглашением нефтедобывающих государств. Он также отмечал, что ОПЕК хочет упорядоченного восстановления добычи нефти в двух странах.

В то же время министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявил, что Нигерия поддержит ограничение своей нефтедобычи при достижении стабильного уровня в 1,8 миллиона баррелей в день против текущих 1,7 миллиона баррелей в сутки.

При этом сам министр из-за напряженного графика не сможет принять участие во встрече техкомитета и министерского мониторингового комитета, но обговорил позицию своей страны с министрами энергетики РФ и Саудовской Аравии Александром Новаком и Халидом аль-Фалихом, а также с генсеком ОПЕК. Интересы Нигерии в Санкт-Петербурге будет представлять управляющий от страны в ОПЕК Омар Фарук Ибрагим.

Позиция Ливия пока остается менее ясной. Готова ли страна присоединиться к соглашению ОПЕК+, и если да, то на каких условиях, еще никто из ливийских властей не заявлял.

Представлять страну на техкомитете будет глава национальной нефтяной компании Ливии National Oil Corp. (NOC) Мустафа Саналла. По его словам, он собирается обсудить с комитетом факторы, обеспечивающие и сдерживающие восстановление производства нефти в Ливии.

Ранее Саналла заявлял, что Ливия планирует достичь уровня добычи нефти в 1,25 миллиона баррелей в день к концу 2017 года и 2,1 миллиона баррелей в день – к 2020 году.

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Экономика
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