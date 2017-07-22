США планируют ввести санкции, которые ударят по нефтяным доходам Венесуэлы

МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. США рассматривают возможность введения финансовых санкций в отношении Венесуэлы, которые остановят долларовые платежи за нефть южноамериканской страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и советника, знакомого с вопросом.
Белый дом отказался от комментариев. PDVSA и министерство нефти Венесуэлы не ответили на запрос агентства. Рассматриваемые меры аналогичны тем, что были приняты в отношении Ирана и привели к сокращению экспорта иранской нефти вдвое.
Как отмечает издание, меры позволили бы администрации США усилить давление на власти Венесуэлы, угрожая санкциями любой американской компании, ведущей дела с PDVSA или банкам США, обрабатывающим ее долларовые операции.
По данным Минэнерго страны, США в первые четыре месяца 2017 года покупали 780 тысяч баррелей в день венесуэльской нефти и нефтепродуктов. PDVS является крупным поставщиком для таких компаний, как Valero Energy, Phillips 66, Chevron Corp и PBF Energy. Американской подразделение PDVSA, Citgo Petroleum, в прошлом месяце было вторым по величине получателем нефти из Венесуэлы. Неизвестно, как Citgo, принадлежащее Венесуэле, подпадет под санкции.
Также, по данным источников, рассматривается возможность включения большого количества венесуэльских официальных лиц в санкционный список.
Согласно исследованию Рейтер, около 40% экспортных поставок PDVSA приходится на российские и китайские компании в рамках погашения кредитов на более чем 50 миллиардов долларов. Почти все клиенты компании, расплачивающиеся денежными средствами, находятся в США и Индии, в основном речь идет о платежах в долларах.
Между тем, нефтяники и переработчики могут оказаться резко против таких санкций из-за их влияния на нефтеперерабатывающий сектор страны, особенно на побережье Мексиканского залива.