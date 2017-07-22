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Экономика

США планируют ввести санкции, которые ударят по нефтяным доходам Венесуэлы

05:5322.07.2017
(обновлено: 06:05 22.07.2017)
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МЕХИКО, 22 июл – РИА Новости. США рассматривают возможность введения финансовых санкций в отношении Венесуэлы, которые остановят долларовые платежи за нефть южноамериканской страны, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и советника, знакомого с вопросом.

Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Соловский
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Это приведет к серьезному ограничению экспорта нефти государства-члена ОПЕК и поставит страну в сложное положение, отмечает издание. Санкции, запрещающие любые транзакции в валюте США с государственной венесуэльской PDVSA являются одними из самых жестких обсуждаемых мер, относящихся к нефтяной отрасли, сообщили два источника агентства.

Белый дом отказался от комментариев. PDVSA и министерство нефти Венесуэлы не ответили на запрос агентства. Рассматриваемые меры аналогичны тем, что были приняты в отношении Ирана и привели к сокращению экспорта иранской нефти вдвое.

Как отмечает издание, меры позволили бы администрации США усилить давление на власти Венесуэлы, угрожая санкциями любой американской компании, ведущей дела с PDVSA или банкам США, обрабатывающим ее долларовые операции.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Также администрация рассматривает возможность запрета на импорт венесуэльской нефти в США, но официального решения пока не принято, сообщил чиновник. Меры в отношении долларовых сделок могут быть более продуктивными, поскольку они создадут сложности для переработчиков и трейдеров, а не потребителей в США. Таким образом, компаниям придется покупать нефть у альтернативных продавцов, в том числе использовать нефть из стратегического резерва.

По данным Минэнерго страны, США в первые четыре месяца 2017 года покупали 780 тысяч баррелей в день венесуэльской нефти и нефтепродуктов. PDVS является крупным поставщиком для таких компаний, как Valero Energy, Phillips 66, Chevron Corp и PBF Energy. Американской подразделение PDVSA, Citgo Petroleum, в прошлом месяце было вторым по величине получателем нефти из Венесуэлы. Неизвестно, как Citgo, принадлежащее Венесуэле, подпадет под санкции.

Ситуация в Венесуэле. Июль 2017
© AFP 2017 / Juan Barreto
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Как пишет агентство, угроза санкций была ключевой причиной переговоров между PDVSA и "Роснефтью" на этой неделе в Москве. "Роснефть" ведет переговоры с PDVSA о замене своего залогового права на 49,9% Citgo на ряд ключевых сделок во избежание возможных осложнений от санкций США.

Также, по данным источников, рассматривается возможность включения большого количества венесуэльских официальных лиц в санкционный список.

Согласно исследованию Рейтер, около 40% экспортных поставок PDVSA приходится на российские и китайские компании в рамках погашения кредитов на более чем 50 миллиардов долларов. Почти все клиенты компании, расплачивающиеся денежными средствами, находятся в США и Индии, в основном речь идет о платежах в долларах.

Каракас. Венесуэла. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Иванов
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PDVSA проводит большинство платежей за экспорт нефти через китайский Citic bank и пытается найти банки-корреспонденты в США после того, как год назад Citibank приостановил оказание этой услуги. Компания может проводить платежи через банки в Европе, однако и те могут предпринять подобные меры.

Между тем, нефтяники и переработчики могут оказаться резко против таких санкций из-за их влияния на нефтеперерабатывающий сектор страны, особенно на побережье Мексиканского залива.

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