Путин: в высоких ценах на товары для детского творчества разберется ФАС

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит Федеральной антимонопольной службе разобраться с высокими ценами на товары для детского творчества.

"С этим нужно разобраться. У нас есть специальная инстанция, которая должна разбираться с вопросами подобного рода. Это Федеральная антимонопольная служба — ФАС. Я господину (главе ФАС Игорю) Артемьеву скажу об этом, обращу на это его внимание", — заверил глава государства, отвечая на вопрос одной из воспитанниц образовательного центра "Сириуса" о том, почему выросли цены на кисти и бумагу для творчества.

Путин пояснил, что цены, как правило, увеличиваются из-за роста курсов валют, поскольку многие товары или их комплектующие производятся за рубежом.

Кроме того, он пообещал решить вопрос с бумагой из хлопка, которая нужна для занятий акварелью, поскольку в РФ ее не производят.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус"