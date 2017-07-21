Путин: надо обратить внимание на зависимость от импорта семян и скота

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российское сельское хозяйство все еще сильно зависит от импорта семян и племенного скота, на это надо обратить особое внимание, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с воспитанниками центра "Сириус" в Сочи.

"И для животноводства, и для растениеводства нам нужен свой материал — семенной, нужна своя начальная база, потому что мы очень во многом, несмотря на хорошие темпы развития сельского хозяйства, продолжаем зависеть от завоза племенного скота и от приобретения семян", — сказал Путин отвечая на вопрос о том, какие проблемы являются самыми важными для сельского хозяйства в России.

"Это то, на что надо в ближайшее время обратить особое внимание", — подчеркнул президент.

Минсельхоз РФ по поручению Путина еще в 2016 году начал подготовку проекта федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, целью которой, в частности, является развитие отечественного семеноводства и селекции.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>