Путин заявил, что нефть, газ и уголь закончатся в России еще не скоро

Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 201

Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 201

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра "Сириус" в Сочи заявил, что нефть, газ и уголь закончатся в России еще не скоро.

"Это еще не скоро случится. Открываются все новые и новые запасы. Это касается всего углеводородного сырья, и нефти, и газа, и угля", — ответил Путин на вопрос о том, каким он видит энергетическое будущее страны, когда в ней закончатся такие ресурсы, как нефть, газ, уголь.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус". Прямая трансляция >>