Кудрин заявил, что руководителя АРБ пора было менять

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что считает целесообразной смену руководителя Ассоциации российских банков (АРБ) демократическим образом, и что его уже пора было менять.
"Но сильно грустить не нужно. Создание новой ассоциации тоже, мне кажется, будет хороший шаг. Другое дело, что эта новая ассоциация будет в первую очередь крупных банков с большим участием государства или окологосударственных банков. Вот это может быть недостаток этой новой ассоциации. Но, надеюсь, со временем этот недостаток тоже исчерпается, когда туда войдут другие банки", — добавил Кудрин.
"Я вижу определенные конфликты интересов между крупными и средними банками. У них немного разные интересы и разные отношения с Центральным банком. Но, повторяю, это нормально, чтобы разные группы банков находили свою нишу или свою форму организации защиты своих интересов. Я нормально отношусь к этому процессу, потому что ассоциация — добровольный союз", — сказал он, также отметив: "Но будет три ассоциации — тоже хорошо".