Кудрин заявил, что руководителя АРБ пора было менять

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 18 июл — РИА Новости. Экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что считает целесообразной смену руководителя Ассоциации российских банков (АРБ) демократическим образом, и что его уже пора было менять.

"Я думаю, что, конечно, лучше было бы, если в результате демократического такого переизбрания внутри ассоциации (АРБ — ред.) сменился бы руководитель. Я думаю, что уже пора было руководителя менять, поэтому, с одной стороны, мне этот конфликт понятен. Жалко, что это привело к выходу из ассоциации, потере старой очень уважаемой ассоциации такой возможности", — сказал он журналистам.

"Но сильно грустить не нужно. Создание новой ассоциации тоже, мне кажется, будет хороший шаг. Другое дело, что эта новая ассоциация будет в первую очередь крупных банков с большим участием государства или окологосударственных банков. Вот это может быть недостаток этой новой ассоциации. Но, надеюсь, со временем этот недостаток тоже исчерпается, когда туда войдут другие банки", — добавил Кудрин.

"Я вижу определенные конфликты интересов между крупными и средними банками. У них немного разные интересы и разные отношения с Центральным банком. Но, повторяю, это нормально, чтобы разные группы банков находили свою нишу или свою форму организации защиты своих интересов. Я нормально отношусь к этому процессу, потому что ассоциация — добровольный союз", — сказал он, также отметив: "Но будет три ассоциации — тоже хорошо".