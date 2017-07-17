Восемь крупнейших российских банков сообщили о выходе из АРБ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Восемь крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, сообщили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) из-за позиции ассоциации по ряду вопросов, включая деятельность ЦБ по очищению банковского сектора. Соответствующее совместное заявление банки распространили в понедельник.

Документ подписан председателями правления Сбербанка, ВТБ, "ВТБ 24", Россельхозбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, банка "ФК Открытие" и Бинбанка. В нем отмечается, что эффективность деятельности ассоциации снижается в последние годы. Банки указывают на неудовлетворительную работу руководства АРБ, которое, по их мнению, при принятии решений не учитывает интересы своих членов, а также "заменяет конструктивный диалог многочасовыми речами".

"Необоснованная критика ассоциацией ряда законодательных инициатив (например, о пропорциональном регулировании деятельности кредитных организаций), а также деятельности Банка России по очищению банковского сектора от недобросовестных участников, препятствуют росту престижа банковской системы, доверия клиентов, развитию конкуренции на финансовом рынке и приводит к ухудшению качества оказываемых банковских услуг", — говорится в совместном заявлении.

По мнению кредитных организаций, формируемые в ассоциации в настоящее время позиции подрывают доверие и деловое партнерство между банками, мешают их конструктивному взаимодействию и сотрудничеству с ЦБ и госорганами. Кроме того, отмечается, что зачастую кредитные организации не привлекаются к участию в подготовке важнейших документов, определяющих направления деятельности ассоциации. "Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации, который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами", — говорится в заявлении.

"Учитывая вышеизложенное, мы принимаем решение о выходе из ассоциации и считаем недопустимыми все ее дальнейшие действия, осуществляемые от нашего имени", — отмечается в документе.

В марте Альфа-банк сообщил о приостановке членства в АРБ из-за несогласия по ряду тезисов, содержащихся в годовом отчете ассоциации. Глава ВТБ Андрей Костин также выражал недовольство содержанием и формулировками отчета, в котором содержалась критика по ряду вопросов ЦБ РФ.