Путин объявил благодарность главе РЖД Белозерову за вклад в развитие МЦК

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность главе РЖД Олегу Белозерову за вклад в реализацию проекта по реконструкции и развитию Московского центрального кольца (МЦК), говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации документа.

"За большой вклад в реализацию проекта реконструкции и развития Московского центрального кольца объявить благодарность президента РФ Белозерову Олегу Валентиновичу…", — говорится в опубликованном в понедельник распоряжении президента РФ.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября 2016 года. К 2025 году МЦК должно перевозить до 300 миллионов человек в год — это сопоставимо с перевозками на самых загруженных ветках московского метро.