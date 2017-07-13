Siemens не подтвердил сообщения о доставке в Крым еще двух турбин концерна

БЕРЛИН, 13 июл — РИА Новости, Маргарита Костив. Немецкий концерн Siemens пока не подтверждает сообщения СМИ, что еще две турбины компании могли быть доставлены в Крым, сообщил РИА Новости представитель концерна Филипп Энч.Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens.
"Я не могу подтвердить это на текущей стадии", — сказал Энч.
Он добавил, что у концерна есть основания полагать, что две турбины, которые были доставлены в Крым на прошлой неделе, вероятно, принадлежат Siemens. "Касательно других (турбин) я сказать не могу", — добавил он.
Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому ТПЭ и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.
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