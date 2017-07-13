Рейтер сообщил о "новых турбинах" в Крыму, но о их связи с Siemens не знает

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Два корреспондента агентства Рейтер сообщили, что видели в порту Феодосии в Крыму еще две турбины, однако не знают, были ли они произведены немецкой компанией Siemens.
При этом отмечается, что их "размер и форма соответствуют изображениям газотурбинных систем Siemens на снимках, находящихся в открытом доступе".
Во вторник арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Siemens к российскому "Технопромэкспорту" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") и своей дочерней компании. Siemens заявил, что иск подан в связи с поставками его турбин в Крым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины для Крыма сделаны в России из российских компонентов, а ТПЭ сообщал, что купил турбины на вторичном рынке.
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