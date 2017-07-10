Болгария во вторник подпишет с Сербией соглашение по "Турецкому потоку"

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Болгария планирует во вторник подписать с Сербией соглашение о транзите газа "Турецкого потока", сообщил журналистам премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"У нас подписана дорожная карта несколько недель назад. Это 15,7 миллиарда кубометров (объем поставок газа по второй нитке "Турецкого потока" — ред.) И завтра мы подпишем аналогичное соглашение с Сербией. Мы получим поток в 10 миллиардов кубометров из Болгарии в Сербию", — сказал Борисов, отвечая на вопрос, какой объем газа Болгария готова принять из "Турецкого потока".

"Если Россия хочет прекратить транзит газа через Украину, то мы можем взять газ из "Турецкого потока", — добавил он.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок газа непосредственно на турецкий рынок, другая — для поставок газа транзитом через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае текущего года, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.

В начале июля СМИ сообщали, что "Газпром" и Венгрия подписали соглашение о поставках газа в страну по "Турецкому потоку", в случае реализации которого газ пойдет в Венгрию в том числе через территорию Сербии и Болгарии, однако "Газпром" рассматривает и другой вариант маршрута продолжения "Турецкого потока".

"Газпром", итальянская Edison и греческая DEPA в феврале подписали меморандум о поставках газа из РФ по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию с целью организации южного маршрута поставок российского газа в Европу. Для этой цели стороны намерены использовать результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта Poseidon.

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