СМИ узнали о планах ЦБ усложнить перевод денег с карты "Мир"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Центробанк может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем, пишут "Ведомости".

"Мир" — российская национальная платежная система. Ее оператором является Национальная система платежных карт (НСПК), которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Согласно действующим правилам, счета, на которые переводится зарплата бюджетников, должны быть привязаны к карте "Мир". Однако россияне могут включить автоперевод денег и не платить картой.

По информации издания, сейчас Центробанк обсуждает свои возможные действия. Эксперты считают, что регулятор, скорее всего, подготовит отдельный нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать к счетам бюджетников функцию автоперевода. В этом случае клиенты будут вынуждены каждый раз осуществлять переводы в ручном режиме, что будет неудобно и может заставить их использовать карты "Мир".

Представитель НСПК уточнил, что главная задача заключается в том, чтобы сделать карты "Мир" удобными и выгодными для клиентов. Для этого компания планирует развивать программу лояльности.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров рассказал "Ведомостям", что новые правила, если они будут приняты, не нарушат антимонопольное законодательство: "Мир" не является доминирующей платежной системой в стране.