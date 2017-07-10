СМИ узнали о планах ЦБ усложнить перевод денег с карты "Мир"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Центробанк может ограничить автопереводы с карт "Мир" на карты других платежных систем, пишут "Ведомости".
Согласно действующим правилам, счета, на которые переводится зарплата бюджетников, должны быть привязаны к карте "Мир". Однако россияне могут включить автоперевод денег и не платить картой.
По информации издания, сейчас Центробанк обсуждает свои возможные действия. Эксперты считают, что регулятор, скорее всего, подготовит отдельный нормативный акт, согласно которому банки не смогут подключать к счетам бюджетников функцию автоперевода. В этом случае клиенты будут вынуждены каждый раз осуществлять переводы в ручном режиме, что будет неудобно и может заставить их использовать карты "Мир".
Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров рассказал "Ведомостям", что новые правила, если они будут приняты, не нарушат антимонопольное законодательство: "Мир" не является доминирующей платежной системой в стране.