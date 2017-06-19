Регионы смогут платить бюджетникам напрямую, используя систему карт "Мир"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК), оператор по картам "Мир", планирует в 2017 году запустить с Фондом социального страхования (ФСС) проект, который позволит регионам РФ осуществлять прямые выплаты на счета бюджетников с использованием технологий платежной системы "Мир" без уплаты комиссий банкам-посредникам, заявил в интервью РИА Новости глава НСПК Владимир Комлев.

Первыми "ласточками" нового проекта станут Крым и Севастополь. "Наш проект с Фондом социального страхования стартует в этом году. Первые выплаты пойдут по Крыму и по Севастополю. Надеемся, еще несколько регионов до конца года успеем реализовать", — сказал Комлев.

"Для нас это стратегически важное направление: прямые выплаты государства на счета граждан с использованием технологий платежной системы. Такой простой пример: мы были в командировке в одной из областей, и заместитель губернатора нам рассказал: "Когда мы переводим деньги из бюджета области на счета тех или иных категорий граждан, мы платим банку за обслуживание этих переводов 90 миллионов рублей в год", — привел пример Комлев.

НСПК, по его словам, предлагает механизм, за счет которого деньги из федерального казначейства могут попадать на счета граждан через процессинг НСПК практически с нулевой себестоимостью.

"Для нас обработка 2-3 миллионов транзакций в день не является дополнительной нагрузкой. Такая платформа взаимодействия государства с человеком для меня является показателем гораздо более широкого масштаба, чем просто прямые выплаты", — добавил он.

Сейчас картами "Мир" пользуется более 8 миллионов граждан. В 2017 году планируется выпустить не менее 20 миллионов карт "Мир", а к концу 2020 года после перехода на них работников бюджетной сферы, пенсионеров, студентов в России будет порядка 60-70 миллионов пользователей карт "Мир", сообщил Комлев.

Полный текст интервью читайте на сайте www. ria.ru в 13.00 мск.