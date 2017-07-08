Россия положительно оценила бы поставки СПГ из США в Европу, заявил Путин

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Поставки США сжиженного природного газа в Европу имели бы положительный эффект, поскольку стали бы проявлением конкуренции; Россия оценила бы это положительно, кроме того, у РФ здесь были бы абсолютные преимущества, заявил президент России Владимир Путин.

"Я оцениваю это в высшей степени положительно, потому что здоровая конкуренция всем идет на пользу. Мы за открытый рынок, за здоровую конкуренцию", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите G20.

Как заявил российский лидер, президент США Дональд Трамп в ходе выступления на саммите заявил, что Америка выступает за открытую, честную конкуренцию.

"Кстати говоря, я когда выступал, этот тезис поддержал. Нас это вполне устраивает, потому что на сегодняшний день, если это будет так — открытая и честная конкуренция, неангажированная политикой и без использования каких-то политических ресурсов, то нас это вполне устраивает. Потому что на сегодняшний день, это совершенно очевидный факт, любой специалист вам это скажет: себестоимость производства и доставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Россию гораздо выше, чем наш СПГ, и не сопоставим по стоимости с трубным российским природным газом", — сказал Путин.

По его словам, у России в этом вопросе было бы "абсолютное конкурентное преимущество". "А чтобы они сохранились, наши участники рынка должны работать, должны сохранить за собой эти конкурентные преимущества", — сказал Путин.

В конце июня пресс-служба Белого дома распространила сообщение, в котором заявлялось, что США намерены стать глобальным игроком в области экспорта СПГ.