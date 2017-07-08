Рейтер: компания с долей Siemens участвует в установке турбин в Крыму

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Компания, акционером которой является немецкая фирма Siemens, участвует в установке газотурбинных установок в Крыму, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

Турбины под запретом

Ранее Рейтер также со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции ЕС, запрещающие фирмам союза поставлять на полуостров энерготехнологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым.

По данным агентства, одним из подрядчиков, занимающихся установкой энергооборудования в Крыму, является компания "Интеравтоматика", в которой доля Siemens составляет 45,7%. На сайте компании сообщается, что ее системы "основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии".

На вопрос относительно работы компании "Интеравтоматика" на крымском полуострове представитель Siemens ответил: "Siemens придерживается прежней позиции – гарантии на турбины, услуги по установке и вводу в эксплуатацию предоставляться не будут".

В пятницу Siemens создала специальную группу для проверки сообщений о поставках ее турбин в Крым. Если будут обнаружены случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как нарушение контрактных соглашений, отмечалось в сообщении. В этом случае Siemens предпримет все доступные меры, чтобы "не допустить использования оборудования в нарушение закона, в частности, не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке и введению в эксплуатацию или гарантийное обслуживание".

Модернизированный вариант

Ранее компания "Технопромэкспорт" заявила, что для энергообъектов в Крыму было закуплено четыре комплекта турбин на вторичном рынке и проведена модернизация установок силами российских заводов и инжиниринговых компаний. Компания не поясняла, какие именно турбины она приобрела.

ЕС ввел санкции в отношении жителей полуострова Крым, проголосовавших в июне 2014 года за воссоединение с Россией. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.