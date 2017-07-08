Рейтер: компания с долей Siemens участвует в установке турбин в Крыму

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Компания, акционером которой является немецкая фирма Siemens, участвует в установке газотурбинных установок в Крыму, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.
Турбины под запретом
Ранее Рейтер также со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции ЕС, запрещающие фирмам союза поставлять на полуостров энерготехнологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым.
На вопрос относительно работы компании "Интеравтоматика" на крымском полуострове представитель Siemens ответил: "Siemens придерживается прежней позиции – гарантии на турбины, услуги по установке и вводу в эксплуатацию предоставляться не будут".
В пятницу Siemens создала специальную группу для проверки сообщений о поставках ее турбин в Крым. Если будут обнаружены случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как нарушение контрактных соглашений, отмечалось в сообщении. В этом случае Siemens предпримет все доступные меры, чтобы "не допустить использования оборудования в нарушение закона, в частности, не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке и введению в эксплуатацию или гарантийное обслуживание".
Модернизированный вариант
ЕС ввел санкции в отношении жителей полуострова Крым, проголосовавших в июне 2014 года за воссоединение с Россией. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.
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