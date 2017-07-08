ФАС проверяет кафе в московских аэропортах на предмет высоких цен

КАЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости, Ирина Дурницына. Территориальные структуры Федеральной антимонопольной службы России продолжают проверки обоснованности цен в кафе московских аэропортов, параллельно проводя переговоры с арендодателями и владельцами кафе о снижении этих цен, сообщил руководитель ФАС Игорь Артемьев в субботу.

В конце июня подмосковное УФАС сообщило о возбуждении дел в отношении ООО "Бургер Рус" (сетей ресторанов Burger King), ООО "Галерея-Алекс" (кофейни "Шоколадница") и ООО "Мастер Франчайзинг Групп" (кафе "Му-му") за установление монопольно высоких цен в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский". Тогда же оно сообщало, что анализ ситуации в "Шереметьево" еще продолжается.

"Продолжается эта работа. Московское управление и Московское областное управление ФАС провели массовые проверки по жалобам граждан. И действительно мы увидели запредельные цены, супердорогие в наших аэропортах московского авиаузла, что неприемлемо, потому что люди разного достатка летают и дети, и инвалиды, и если кто-то окажется в ситуации, когда нужно будет таблетку срочно запить, будет просто большая проблема. Это надо понимать", — сказал Артемьев журналистам.

С другой стороны, по его словам, арендные площади в этих аэропортах очень дорогие и арендодателям нужно их окупать. "Поэтому мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо", — пояснил Артемьев.

В качестве примера глава ФАС привел цены на автостоянке. "Мы в последнее время провели серию рейдов и снизили там цены до обоснованно экономических — то есть, 100-200 рублей в час можно понять, но 500-600 невозможно", — подчеркнул он.