Сахалин представит на ВЭФ проекты на 41,6 миллиарда рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Сахалинская область представит на Восточном экономическом форуме 30 проектов на общую сумму 41,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

"Предприниматели Сахалина и Курил намерены представить 30 проектов в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Общий объём инвестиций, который понадобится на реализацию этих проектов, оценивается в 41,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

​Проекты, которые предложил Сахалин, относятся к различным отраслям промышленности, сферам туризма и гостиничного бизнеса, образования.

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"В рамках единой концепции представлены проекты развития горнолыжного курорта "Горный воздух". Здесь запланировано строительство гостиниц и гостевых домов, СПА-центра, ресторанов, создание зон для семейного и молодежного отдыха. На форуме потенциальным инвесторам предложат воплотить в жизнь эти идеи", — сообщили в пресс-службе.

​На Южных Курилах при участии партнеров может быть построен гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн. В отеле будет 26 одно- и двухместных номеров категорий "стандарт" и "люкс". А для бани предусматривается создание нескольких купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника.

Еще один проект в сфере гостиничного бизнеса – по созданию СПА-отеля — предлагается реализовать на базе санатория "Синегорские минеральные воды" недалеко от Южно-Сахалинска.

​Обширный список предложений сахалинские бизнесмены подготовили в промышленности. В разной степени проработки сейчас находятся проекты нескольких заводов по изготовлению труб, организации на Сахалине производства клееного бруса.