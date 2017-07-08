Сахалин представит на ВЭФ проекты на 41,6 миллиарда рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июл – РИА Новости. Сахалинская область представит на Восточном экономическом форуме 30 проектов на общую сумму 41,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Предприниматели Сахалина и Курил намерены представить 30 проектов в рамках деловой программы III Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Общий объём инвестиций, который понадобится на реализацию этих проектов, оценивается в 41,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Проекты, которые предложил Сахалин, относятся к различным отраслям промышленности, сферам туризма и гостиничного бизнеса, образования.
На Южных Курилах при участии партнеров может быть построен гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн. В отеле будет 26 одно- и двухместных номеров категорий "стандарт" и "люкс". А для бани предусматривается создание нескольких купальных зон на открытом воздухе с термальными водами из минерального источника.
Обширный список предложений сахалинские бизнесмены подготовили в промышленности. В разной степени проработки сейчас находятся проекты нескольких заводов по изготовлению труб, организации на Сахалине производства клееного бруса.