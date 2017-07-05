Минкомсвязь предлагает не откладывать "пакет Яровой"

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июл – РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров назвал нецелесообразным перенос сроков наступления действия пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой") на 2023 год.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года, обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Норма о хранении пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

"Действительно, с таким предложением выступило несколько депутатов, и данный законопроект о переносе срока на 2023 год поступил в правительство. Наше министерство готовило отзыв на законопроект, мы посчитали, что перенос на 2023 год как прямая норма нецелесообразен, мы все-таки поддержали дату вступления в силу 1 июля 2018 года", — сказал Никифоров журналистам.

"Но предложили предоставить правительству дополнительные полномочия об утверждении детального плана, как все-таки эта норма будет внедряться. Она не одномоментно наступает с 1 июля 2018 года по всей стране…. Мы попросили правительству предоставить дополнительные полномочия с точки зрения прописания такого детального плана", — добавил он.

"Эти консультации и согласительные совещания в аппарате правительства происходят, я думаю, что на следующей неделе мы увидим согласованную позицию", — заключил он.

Законопроект о переносе сроков вступления в силу норм "пакета Яровой" разработали сенатор Антон Беляков и депутат Олег Шеин.