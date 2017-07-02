Добыча нефти в России в июне выросла до 10,946 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне 2017 года выросла в годовом выражении на 0,9%, достигнув таким образом 10,946 миллиона баррелей в сутки, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг.
Агентство также сообщает, что среднесуточный экспорт нефти из России в отчетном месяце составил 5,399 миллиона баррелей в день, что на 7% меньше показателя мая.
Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в июне выросла на 20,6% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 51,282 миллиарда кубометров.
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