Добыча нефти в России в июне выросла до 10,946 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Среднесуточная добыча нефти в РФ в июне 2017 года выросла в годовом выражении на 0,9%, достигнув таким образом 10,946 миллиона баррелей в сутки, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), которые приводит агентство Блумберг.

Согласно венским договоренностям, Россия должна в течение первого полугодия 2017 года поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,947 миллиона баррелей (с октябрьского уровня в 11,247 миллиона баррелей).

Агентство также сообщает, что среднесуточный экспорт нефти из России в отчетном месяце составил 5,399 миллиона баррелей в день, что на 7% меньше показателя мая.

Среднесуточная добыча природного газа, по данным ЦДУ ТЭК, в России в июне выросла на 20,6% в годовом выражении. Общая добыча газа в РФ в отчетном месяце составила 51,282 миллиарда кубометров.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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