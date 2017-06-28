"Газпром" уходит с турецкого газового рынка, сообщили СМИ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Газпром" может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа, сообщает газета "Коммерсант".

По сведениям источников, знакомых с ситуацией, Газпромбанк завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей (60%) в двух импортерах российского газа в Турцию Enerco и Avrasya.

Promak — совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля — у партнера.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок "непредсказуем" и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов. Собеседники "Ъ" отметили, что важнейшим фактором стали убытки Bosphorus — около ста миллионов евро в 2016 году.

"Газпрому" принадлежит 71% Bosphorus gas. Свою долю компания продаст местной Sen Group, владеющей остальными 29%, добавляет издание.

Уход с рынка может усилить переговорную позицию "Газпрома" в спорах по цене на газ, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса, предполагает "Ъ". Сейчас российская компания находится в арбитраже как с госкорпорацией Botas, так и с частными компаниями. Тем не менее, окончательное решение об уходе "Газпрома" из Турции еще не принято, добавляют источники газеты.