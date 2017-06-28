МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Газпром" рассматривает разные варианты сотрудничества с потребителями газа Турции, будет адаптировать работу под меняющуюся конъюнктуру рынка в стране, сообщил РИА Новости‎ официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

‎"Мы внимательно следим за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями. Конкретная модель работы на долгосрочную перспективу будет адаптироваться под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны‎", — сказал Куприянов, отвечая на вопрос о возможном выходе группы "Газпром" из активов в Турции.

"Турецкий газовый рынок, как второй по объемам экспорта для Газпрома, имеет для нас очень большое значение. Мы исходим из того, что роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти. В этой же связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую", —‎ добавил он.

Ранее в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что группа "Газпром" уже в этом году может полностью покинуть турецкий рынок, оставшись только экспортером.