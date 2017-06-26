Казахстан принял новые ограничения в отношении РЖД, узнал Ъ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Казахстан принял очередную ограничительную меру в отношении российских железнодорожников, — с мая страна отказалась допускать на свои железные дороги инновационные вагоны чужих администраций, ссылаясь на неготовность инфраструктуры, пишет газета "Коммерсант" в понедельник.

"КТЖ-Грузовые перевозки", структура "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги), 26 апреля направила РЖД телеграмму о неготовности инфраструктуры к курсированию инновационных вагонов с нагрузкой более 23,5 тонны на ось. В результате, пишет газета, РЖД с 4 мая запретили подготовку и подачу таких вагонов в Казахстан либо транзитом через страну, следует из телеграммы начальника управления вагонного хозяйства центральной дирекции инфраструктуры РЖД Михаила Сапетова от 3 мая.

Инновационными называются вагоны с повышенной нагрузкой на ось (25 и более тонн) и рядом других характеристик. По данным РЖД, в настоящее время на сети эксплуатируется порядка 65 тысяч вагонов с нагрузкой на ось 25 тонносил, с 1 июня началась поднадзорная эксплуатация вагонов 27 тонносил. Закупка инновационных вагонов в РФ субсидируется государством, ряд моделей пользуются значительными льготами на порожний пробег.

В РЖД от комментариев отказались, в КТЖ оперативных комментариев дать не смогли. В операторе "Восток1520" (входит в "Первую тяжеловесную компанию") подтвердили проблемы при отправке вагонов-хопперов 25 тонносил в Казахстан. О похожих сложностях рассказали еще в двух операторских компаниях. В "Федеральной грузовой компании" ("дочка" РЖД) сообщили, что не знают о запрете, а в "Первой грузовой компании" Владимира Лисина — что компании это не коснется. В ЕЭК пояснили, что жалоб на запрет не поступало.

Источник издания в Ространснадзоре сообщил, что действия КТЖ не соответствуют решениям, принятым Советом по железнодорожному транспорту стран СНГ, который одобрил курсирование вагонов с осевыми нагрузками 25 тонн на территории стран СНГ. По информации газеты, следующее заседание вагонной комиссии совета состоится на этой неделе, и там может быть поднят этот вопрос.

Казахстан периодически ограничивает въезд в страну вагонов чужих администраций, официально объясняя это профицитом собственного парка.