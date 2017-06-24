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Экономика

Эльвира Набиуллина: снова во главе мегарегулятора

09:4424.06.2017
(обновлено: 09:46 24.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фотоПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отсчет нового срока полномочий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной начинается с субботы, 24 июня.

Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
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Госдума 9 июня продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка сроком на пять лет.

Ровно четыре года назад — в июне 2013 года — Набиуллина возглавила Банк России. Она стала первой женщиной в должности главы центрального банка страны, входящей в Большую восьмёрку.

Несмотря на женское лицо, ЦБ был настойчив в достижении своих целей. При Набиуллиной Банк России стал мегарегулятором и стал отвечать за развитие и надзор всего финансового рынка.

К ее заслугам можно причислить беспощадную борьбу с инфляцией. Так, в прошлом году рост потребительских цен замедлился до исторически низкого уровня — 5,4%.

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© Fotolia / sakkmesterke
Прямо в цель: ЦБ нанес мощный удар по инфляции
Именно при Набиуллиной начал в полную силу реализовываться механизм инфляционного таргетирования, и сейчас инфляция находится уже вблизи целевого уровня в 4%. Курс рубля был отпущен в свободное плавание, что помогло сберечь золотовалютные резервы страны. Также за этот период была создана национальная платёжная карта "Мир".

По признанию Набиуллиной, санкции и обвал нефтяных цен внесли свои коррективы — поэтому во время ее первого срока на первый план деятельности ЦБ вышли задачи обеспечения финансовой стабильности.

Подробности биографии Эльвиры Набиуллиной читайте в справке РИА Новости >>

Задачи на пятилетку

Выступая перед депутатами в июне 2017 года, Набиуллина перечислила стратегические задачи регулятора на ближайшие пять лет: ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платёжной системы и развитие технологий и поддержек инноваций на финансовом рынке.

Рубли, доллары и евро. Архивное фото
© Fotolia / kkolosov
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Российский бизнес, по ее словам, еще не прочувствовал плюсы от низкой инфляции и пока не доверяет регулятору в достаточной степени. Поэтому важно добиться такого доверия в ближайшие годы.

За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны ряда депутатов и предпринимателей за валютную политику, в том числе девальвацию рубля в 2014 году, и медленное снижение ключевой ставки.

Одним из ее основных оппонентов в этой области является Столыпинский клуб, выступающий за быстрое снижение ставки ЦБ и эмиссионное финансирование экономики. Кроме того, объектом критики стала начавшаяся при Набиуллиной в 2013 году так называемая "расчистка" банковского сектора, в результате которой число банков в РФ сократилось примерно на треть.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин неоднократно публично выражал поддержку курсу, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной.

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Российские банки сообщают о снижении ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ
Политика ЦБ также стала одной из основных сфер разногласий "Центра стратегических разработок" (ЦСР) и Столыпинского клуба, которые в конце мая представили Путину свои предложения по стратегии развития экономики РФ.

Председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в целом поддерживает политику ЦБ, а вот бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель президиума Столыпинского клуба, который выступает против "фетиша низкой инфляции при отсутствии экономического роста" и предлагает регулятору таргетировать не только рост цен, но и рост экономики.

Из этой же области — расширение денежного предложения, иными словами — запуск некого аналога западных "программ количественного смягчения", за что выступают "столыпинцы" и что считают неприемлемым в ЦСР, заявляя, что в российской действительности это лишь ускорит инфляцию.

Денежные купюры России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Однако, Набиуллина уверена, что сама по себе макроэкономическая стабильность не обеспечивает высоких темпов роста, но является основой для устойчивого роста российской экономики. По ее мнению, задачи роста не могут противопоставляться задаче сохранения макроэкономической стабильности.

Пренебрежение к макроэкономической стабильности по вопросам инфляции, дефицита, государственного долга может привести к иллюзии роста: быстрому накоплению дисбаланса, к накоплению "пузырей", оппонирует глава ЦБ.

Как Набиуллина пришла в ЦБ

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в Москве. 16 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Назначение на пост главы Центробанка в 2013 году было интригующим. Среди возможных кандидатов на эту должность обсуждались и тогда ещё занимавший пост первого зампреда ЦБ Алексей Улюкаев, и глава ВТБ Андрей Костин, и президент "ВТБ 24" Михаил Задорнов, и советник президента РФ Сергей Глазьев, а также целый ряд известных экономистов.

Несмотря на обширность фигурировавших в СМИ списков потенциальных кандидатов, фамилия Набиуллиной в них появилась лишь за день до официального объявления главой государства.

Путин сообщил о своем решении на встрече с Набиуллиной и Игнатьевым в марте 2013 года. Объясняя свой выбор, президент отметил, что ЦБ — "это не просто банк, это прежде всего регулятор финансовой системы и крупный институт макроэкономической политики государства".

Подробнее о введении ключевой ставки ЦБ РФ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>

Биография

Нищенка на одной из улиц города Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Набиуллина родилась 29 октября 1963 года в Уфе. В 1986 году окончила экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Начинала свою карьеру в 1991 году главным специалистом дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы.

С 1992 года по 1994 год работала главным специалистом, консультантом дирекции Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам экономической политики.

В 1998 году пришла в коммерческую структуру и работала заместителем председателя правления Промторгбанка.

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Затем в отдельные периоды работала в Фонде "Центр стратегических разработок".

24 сентября 2007 года Набиуллина была назначена министром экономического развития и торговли РФ. С мая 2012 года по июнь 2013 года была помощником президента РФ.

Замужем за Ярославом Кузьминовым, ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". У супругов есть сын Василий.

Декларированный доход Эльвиры Набиуллиной за 2016 год составил более 26,9 миллиона рублей.

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