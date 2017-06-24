Эльвира Набиуллина: снова во главе мегарегулятора

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Отсчет нового срока полномочий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной начинается с субботы, 24 июня.продлила полномочия Набиуллиной на посту главы Центробанка сроком на пять лет.
Ровно четыре года назад — в июне 2013 года — Набиуллина возглавила Банк России. Она стала первой женщиной в должности главы центрального банка страны, входящей в Большую восьмёрку.
Несмотря на женское лицо, ЦБ был настойчив в достижении своих целей. При Набиуллиной Банк России стал мегарегулятором и стал отвечать за развитие и надзор всего финансового рынка.
К ее заслугам можно причислить беспощадную борьбу с инфляцией. Так, в прошлом году рост потребительских цен замедлился до исторически низкого уровня — 5,4%.
По признанию Набиуллиной, санкции и обвал нефтяных цен внесли свои коррективы — поэтому во время ее первого срока на первый план деятельности ЦБ вышли задачи обеспечения финансовой стабильности.
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Задачи на пятилетку
Выступая перед депутатами в июне 2017 года, Набиуллина перечислила стратегические задачи регулятора на ближайшие пять лет: ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платёжной системы и развитие технологий и поддержек инноваций на финансовом рынке.
За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны ряда депутатов и предпринимателей за валютную политику, в том числе девальвацию рубля в 2014 году, и медленное снижение ключевой ставки.
Одним из ее основных оппонентов в этой области является Столыпинский клуб, выступающий за быстрое снижение ставки ЦБ и эмиссионное финансирование экономики. Кроме того, объектом критики стала начавшаяся при Набиуллиной в 2013 году так называемая "расчистка" банковского сектора, в результате которой число банков в РФ сократилось примерно на треть.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин неоднократно публично выражал поддержку курсу, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной.
Председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин в целом поддерживает политику ЦБ, а вот бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель президиума Столыпинского клуба, который выступает против "фетиша низкой инфляции при отсутствии экономического роста" и предлагает регулятору таргетировать не только рост цен, но и рост экономики.
Из этой же области — расширение денежного предложения, иными словами — запуск некого аналога западных "программ количественного смягчения", за что выступают "столыпинцы" и что считают неприемлемым в ЦСР, заявляя, что в российской действительности это лишь ускорит инфляцию.
Пренебрежение к макроэкономической стабильности по вопросам инфляции, дефицита, государственного долга может привести к иллюзии роста: быстрому накоплению дисбаланса, к накоплению "пузырей", оппонирует глава ЦБ.
Как Набиуллина пришла в ЦБ
Несмотря на обширность фигурировавших в СМИ списков потенциальных кандидатов, фамилия Набиуллиной в них появилась лишь за день до официального объявления главой государства.
Путин сообщил о своем решении на встрече с Набиуллиной и Игнатьевым в марте 2013 года. Объясняя свой выбор, президент отметил, что ЦБ — "это не просто банк, это прежде всего регулятор финансовой системы и крупный институт макроэкономической политики государства".
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Биография
Начинала свою карьеру в 1991 году главным специалистом дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы.
С 1992 года по 1994 год работала главным специалистом, консультантом дирекции Российского союза промышленников и предпринимателей по вопросам экономической политики.
В 1998 году пришла в коммерческую структуру и работала заместителем председателя правления Промторгбанка.
24 сентября 2007 года Набиуллина была назначена министром экономического развития и торговли РФ. С мая 2012 года по июнь 2013 года была помощником президента РФ.
Замужем за Ярославом Кузьминовым, ректором Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". У супругов есть сын Василий.
Декларированный доход Эльвиры Набиуллиной за 2016 год составил более 26,9 миллиона рублей.
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