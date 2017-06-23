Власти Тюменской области снизили стоимость патентов для предпринимателей

ТЮМЕНЬ, 23 июн — РИА Новости. Тюменская областная дума приняла предложенный правительством региона законопроект, предусматривающий снижение стоимости патента для всех предпринимателей почти на 40% до 31 декабря 2020 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Для индивидуальных предпринимателей, работающих самостоятельно, без привлечения наемных работников, в отношении отдельных видов деятельности действующие размеры потенциально возможного к получению годового дохода снижены дополнительно вплоть до 50%", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, законом предусмотрены льготы для впервые зарегистрированных предпринимателей, которые также трудятся без привлечения наемных работников в отдельных видах деятельности. Для них стоимость патента снизится в десять раз.

"Мы услышали мнение предпринимателей о высокой стоимости патента и, согласно новому закону, его цена уменьшится. После этого мы надеемся на увеличение интереса к этой простой понятной системе, когда предприниматель приобретает разрешающий документ и вступает в правоотношения с государством. Вместе с тем, малый и микробизнес может не тратиться на бухгалтеров и экономистов, и экономить время хождения по инстанциям", — сказал губернатор Владимир Якушев.

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