В Черном море началась прокладка глубоководного участка "Турецкого потока"

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка "Турецкого потока". Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода "Турецкий поток".

Президент РФ также отметил более высокий, чем со многими другими странами уровень взаимодействия России с Турцией.

"У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами", — отметил Путин. "Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки", — обратился президент РФ к турецкому коллеге.

Путин напомнил, что только осенью 2016 года было подписано соглашение о строительстве "Турецкого потока". "И вот спустя семь с небольшим месяцев работы уже начаты", — отметил Путин, поздравив с этим событием Эрдогана. Российский президент проинформировал его о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка "Турецкого потока".

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