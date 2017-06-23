В Черном море началась прокладка глубоководного участка "Турецкого потока"

АНАПА, 23 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону проинформировал президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что в настоящее время начинаются работы по прокладке глубоководного участка "Турецкого потока". Об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с борта судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода "Турецкий поток".
"У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами", — отметил Путин. "Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев, и это происходит безусловно в результате вашей непосредственной личной поддержки", — обратился президент РФ к турецкому коллеге.
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